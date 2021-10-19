19 октября - 292-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 73 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день балета, Международный день джина с тоником, День написания письма в будущее, Всемирный день осведомленности и детской кости и суставах, День "Оцените свою жизнь".

В США - День штата Кентукки, День аптечного техника, День "Одевайся как придурок", День супа из морепродуктов, День новых друзей, в Казахстане - День спасателя, в Молдове - День юриста, в Канаде - День борьбы с псориатическим артритом, в Болгарии - День святого Ивана Рильского чудотворца, в Кыргызстане - День работников социальной защиты и профсоюзов, в Перу - День перуанско-африканской дружбы, в Армении - День ракетно-артиллерийских войск, в Индии - Праздник урожая "Шарад Пурнима", в Непале - Коджаграт Пурнима.

Памятные даты 19 октября, годовщины и события

19 октября 1901 года бразилец Альберто Сантос-Дюмон обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полет на аппарате легче воздуха, и завоевав приз в 100 тысяч франков.

В 1943 году американский студент-микробиолог Альберт Шац, работавший под началом Зельмана Ваксмана - американского микробиолога и биохимика с украинскими корнями, - выделил антибиотик стрептомицин - первый препарат, принесший положительный эффект при лечении туберкулеза. Препарат образовывался на основе культуры Sir. griseus.

Читайте также19 октября: народный праздник и обычаи, что нельзя делатьОткрытие стрептомицина и выяснение его ценных лечебных качеств послужили мощным толчком в исследовании актиномицетов и поисков среди них продуцентов новых антибиотических веществ. Широкие поиски увенчались открытием таких ценных антибиотиков, как хлоромицетин (хлорамфеникол), неомицин, хлортет-рациклин, тетрациклин и многих других биологически активных соединений, образуемых актиномицетами. В 1952 году Ваксман был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине "за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза".

В 1960 году началась экономическая блокада Кубы со стороны США.

В 2000 году неизвестный по сей день меценат подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства, в числе которых картины, рисунки, пастели и скульптуры XVIII, XIX и XX веков. Для Франции - это одно из крупнейших пожертвований века.

В 200 году в Нью-Йорке открылся филиал знаменитого музея Мадам Тюссо. Отделка музея стоила его создателям 50 миллионов долларов. Новая экспозиция составлена из 200 восковых фигур.

В 2011 году американский и японский инженеры Александр Йи и Сигэру Кондо рассчитали значение числа "Пи" с точностью в 10 триллионов цифр после запятой. Число Пи является математической константой, выражающей отношение длины окружности к длине ее диаметра. Пи представляет собой иррациональное число, то есть его значение не может быть точно выражено в виде дроби m/n, где m и n - целые числа. Следовательно, его десятичное представление никогда не заканчивается и не является периодическим. Прежний рекорд вычисления точности числа Пи был поставлен французским инженером Фарбисом Балларом, который вычислил это число с точностью до 2,7 млрд знаков после запятой.

Читайте такжеДень автомобилиста в Украине: дата праздника, яркие открытки и поздравленияАмериканский и японский инженеры говорят, что над вычислениями работали вместе, обмениваясь данными по электронной почте. Вычисления заняли 90 дней, но для того, чтобы провести подобные расчеты, специалистам пришлось использовать массив из 20 жестких дисков для хранения промежуточных данных. "Нами был создан компьютер, способный работать сразу с 20 жесткими дисками. Все комплектующие для этой машины были куплены в электронных магазинах или через интернет. Я бы не хотел говорить, во сколько нам обошлась эта машина, поскольку моя семья это узнает. Компьютер нам обошелся в 18 тысяч долларов", - рассказал Шигеру Кондо.

В конце 2011 года американский музыкант Майкл Блейк положил число Пи на музыку. Для этого он взял 31 цифру после запятой, поставил каждой цифре в соответствие ноту (так как нот 7, а цифр 10, то ему пришлось "забраться" в соседнюю октаву). Используя квинтовый круг, он поставил цифрам в соответствие аккорды. Затем, используя полученные данные, он аранжировал мелодию в темпе 157 ударов в минуту (то есть 314, поделенное на два).

В принципе, на практике "рекордное" знание количество цифр числа ПИ не нужно. Так, например, 39 знаков числа Пи достаточно для того, чтобы вычислить длину окружности с диаметром, равным диаметру Вселенной, с погрешностью меньше диаметра одного атома водорода.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 октября чтит память апостолов Дениса и Фомы. Другие названия праздника: "Фома", "Фома Хлебник", "Фома Неверный", "Денис Позимний и Фома".

Что сегодня нельзя делать

Не стоит завидовать и думать плохо о ком-либо. Если у вас много обид, то не выговаривайте их близким, а скажите в открытое окно. Тогда ветер унесет все слова, не будет скандала, а душа ваша успокоится. Также старайтесь тесно не контактировать с малознакомыми людьми.

Приметы на 19 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

нет ветра - ждите скорых холодов;

если дым стелется, то вскоре быть ненастью.

Именины 19 октября

Именины у Макара, Земовита, Ивана и Никанора.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева