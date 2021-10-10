10 октября - 283-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 82 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день психического здоровья, Всемирный день каши, Всемирный день воздушных змеев, Всемирный день бездомных, Всемирный день борьбы со смертной казнью, Международный день геологического тайника, Международный день сценического менеджмента, Всемирный день зомби.

В Украине - День работников стандартизации и метрологии, День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, в Германии - День бабушек, в Польше - День посадки деревьев, в Армении – Праздник урожая, в США - Метрический день, День сумочки, День благодарности пастору, День благодарности духовенства, День кальмаров и каракатиц, День украшения торта, День "Люблю твои волосы", День "Обнимите барабанщика", День ангельского бисквита, в Самоа, Токелау - Праздник детства "Белое воскресенье", в Беларуси - День работников культуры, в Таджикистане - День фалака, на Кубе - День начала борьбы за независимость, в Шри-Ланке - День армии, на Фиджи - День независимости, в Туркменистане - День работников здравоохранения и медицинской промышленности, в Финляндии - День финской литературы, в Казахстане - День профессиональных союзов, во Вьетнаме - День освобождения столицы, в Тайване - Праздник двух десяток, в Кении - День Мои, День Худумы, в Суринаме - День маронов, в Австрии - День референдума.

Памятные даты 10 октября, годовщины и события

В этот день в 1853 году состоялась первая встреча двух великих композиторов - Рихарда Вагнера и Ференца Листа. Встречу организовала 15-летняя дочь Листа Козима, собиравшаяся замуж за дирижера Ханса фон Бюлова, ученика Листа и постановщика опер Вагнера. Впоследствии Вагнер станет ее любовником, а спустя 17 лет и мужем.

Читайте также10 октября: обычаи и традиции, что категорически запрещено делать сегодняВ 1865 году американец Джон Уэсли Хайат запатентовал "современный" бильярдный шар. Он первым нашел синтетический материал на замену использующейся ранее в производстве шаров слоновой кости. Для "бильярдных новаторов" был проведен конкурс. Он его выиграл, получив премию в 10 тысяч долларов.

В 1882 году был основан Банк Японии.

В 1932 году был торжественно открыт ДнепроГЭС.

В 1932 году в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР была проведена ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития.

В 1933 году в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок.

В 1957 году президент США Айзенхауер был вынужден принести извинения министру финансов Ганы, которого отказались обслужить в ресторане города Дувр (штат Делавэр) из-за цвета его кожи.

В 1963 году вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

10 октября 1976 года марафонскую дистанцию длиной 42 км 195 м Иорданидис пробежал за 7 часов 33 минуты, и, хотя нынешние чемпионы одолевают ее за 2 часа, рекорд состоял в ином: возраст марафонца превышал 98 лет. И это не предел: его собрат по увлечению, британец Бастер Мартин пробежал марафонскую дистанцию, когда ему был 101 год!

В 1997 году французская актриса и борец за права животных Брижит Бардо была оштрафована судом на 1600 долларов за попытку воспрепятствовать принесению барашка в жертву мусульманами.

День санэпидслужбы

10 октября свой профессиональный праздник отмечают работники санэпидслужбы Украины, которые выполняют важную роль в охране труда. Праздник был установлен указом Леониды Кучмы в 2004 году на второе воскресенье октября. Сотрудники СЭС получают поздравления и подарки.

Всех эпидемиологов сегодня поздравляю,

Пускай исполнятся все их мечты.

Я им финансовой свободы пожелаю,

Чтоб дни у них были долги.

Пускай санитария будет в норме,

Пускай опасности людей не ждут.

Желаю, чтобы труд их окупался,

Печали мимо пусть пройдут.

***

Сегодня мы поздравляем,

И искренне им добра желаем,

Работников сан–эпидем службы,

Пусть живут среди мира и дружбы

Не унывать, улыбаться, мечтать,

Перед невзгодами не отступать,

Верить, надеяться, близких любить,

Верность своим убеждениям хранить.

***

Поздравляем с профессиональным праздником всех работников санитарно — эпидемиологической службы Украины. Мы благодарим вас от всего сердца и души, ведь именно благодаря вашей работе эпидемии в целом представляются нам лишь далекой угрозой. А боятся вас лишь те, кто знает, за что.

***

Пусть солнце улыбнется вам и подарит тепло, пусть всякое вас зло обходит стороной. Спасибо вам за то, что вы есть, спасибо за ваш труд и внимательность. С Днем работников санитарно-эпидемиологической службы!

День стандартизации и метрологии

В этот день отмечается ещё один профессиональный праздник – День работников стандартизации и метрологии. Эти специалисты отвечают за грамотное использование ресурсов и соответствие объекта стандартам. Праздник был установлен указом Леонида Кучмы в 2002 году и с тех пор празднуется ежегодно.

Точно знаешь все стандарты,

В метрологии ты спец!

На успех пусть лягут карты,

И тоске придёт конец!

Будут только перспективы

Путь дальнейший наполнять,

Чтобы жить легко, красиво

И число побед считать!

Украина пусть гордится

Твоим рвением в трудах,

Всё, что нужно, воплотится,

И умножат стаж года!

***

Поздравляю с Днём работников стандартизации и метрологии Украины. Желаю светлых мыслей, смекалки и гениальных идей для рационального использования всяческих ресурсов, желаю неизменного стандарта счастья и любви в твоей жизни.

***

Пусть много есть в мире

Ошибок, потерь

Зато нет такого,

Да-да у людей,

Работа которых — стандарты,

А, значит, ошибку от них,

Вундеркинд не запрячет.

Отличных расчетов!

Колонки ровнее!

Работы, чтоб цифр

У платежки ценнее!

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 октября чтит память преподобного Савватия Соловецкого. Другие названия праздника: "Савватий", "День Савватия", "Пчёльник". В этот день пчеловоды заканчивают все приготовления к зиме и убирают ульи.

Что сегодня нельзя делать

Считается, что другими делами, кроме как занятиями пчелами, нельзя заниматься, так как это - грех. Да и все сделанное не принесет пользы.

Приметы на 10 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

гроза - зима будет недолгой, теплой и без снега;

сухо и нет дождя - зима придет поздно.

Именины 10 октября

Именины у Аристарха, Игната, Петра, Марка, Виктора, Зинаиды, Каллистрата, Дмитрия и Михаила.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева