Какой православный праздник 29 ноября отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Евангелист Матфей (Левий) был мытарем - сборщиком податей. Иисус встретил его и сказал: "Следуй за мной", тогда Левий стал учеником Господа, проповедовал во многих местах. Именно он считается автором "Евангелия от Матфея".

Однажды со своей проповедью приехал в Ефиопию к одному из самых страшных племен людоедов, исцелил жену и детей князя каннибалов, совершил многие другие чудеса. Сначала князь уважал Матфея, но потом, по настоянию злого духа, приказал мучить. Левия положили на землю, прибив руки и ноги гвоздями, засыпали хворостом, облили смолой и подожгли.

В честь святого сегодня отмечается народный праздник 29 ноября - Матвей - зима отпотей.

Православный праздник 29 ноября - день памяти Фульвиана

Читайте также29 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьФульвиан - тот самый князь, который мучил Левия Матфея. Однако видя чудеса апостола, людоед уверовал в Господа и во святом крещении принял имя Матфей. После крещения отказался от власти, занимался благотворительностью и читал проповеди. Позже стал священником и епископом в городе Мирменах.

Приметы 29 ноября

оттепель на Матвея - зима наступит нескоро;

пошел дождь - к теплому зимнему периоду;

говорили с кем-нибудь через порог - поссоритесь скоро;

облака спускаются низко - к сильным холодам.

Что сегодня нельзя делать

На Матвея не рекомендуется покупать новые вещи, так как обновка не принесет счастья или окажется с недостатками - сломана или не подойдет по размеру. Также лучше воздержаться от пересчета денег, особенно мелких. Нарушение запрета приведет к бедности и финансовой нужде в следующем году.

Что можно делать 29 ноября

Наши предки в этот день ходили к родственникам и друзьям, собирались за столом и вели задушевные беседы. Из-за того, что 28 ноября начался Рождественский пост, люди готовили только постные блюда. Славяне верили, что если не накормить гостей как следует, то Матфей будет худым.

Прежде, чем идти в гости, нужно было сходить в церковь и отстоять утреннюю службу, а также помолиться святому о здравии и благополучии для родных.

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Автор: Кристина Кащавцева