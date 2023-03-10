Православный праздник сегодня - день памяти святителя Тарасия Константинопольского.

10 марта православные христиане почитают память святителя Тарасия Константинопольского. Народный праздник 10 марта 2023 называется Тараса Бессонного.

Церковный праздник 10 марта - день памяти святителя Тарасия

Святитель Тарасий жил в VIII-IX веках в Константинополе. Имел знатное происхождение и получил хорошее образование - так оказался при дворе императора Константина VI Порфирородного. Позже стал сенатором при его матери, святой царице Ирины.

В то время патриарх Павел не смог противостоять иконоборческим настроениям в Церкви и ушел в монастырь. И тогда Тарасию предложили стать новым патриархом, так как он занимал нейтральную позицию в противостоянии священнослужителей. Тарасий не считал себя достойным такого поста, поэтому долгое время отказывался. Но в конце концов согласился при условии созыва Вселенского Собора и восстановления иконопочитания. Таким образом Тарасия поставили патриархом, а немного позже под его председательством состоялся знаменитый Второй Никейский Собор - на нем постановили вернуть почитание икон и разрешили устанавливать в храмах и домах иконы Иисуса Христа, Богородицы, ангелов и святых.

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Тарасий Константинопольский вел скромную жизнь, а свое наследство раздал нищим, сиротам и вдовам. Прозвали его Бессонным потому, что он очень мало спал. Умер святой в 806 году и был похоронен в устроенном им монастыре на Босфоре. У гроба святого не раз происходили чудесные исцеления верующих.

Приметы 10 марта

По приметам этого дня судили о том, какой будет погода на Пасху и в дальнейшем:

если в этот день выпал снег - неделя перед Пасхой будет ненастной;

грачи вьют гнездо - скоро будет хорошая погода;

вороны каркают - к дождливому лету.

Сны 10 марта старались запомнить, так как верили, что они предвещали будущее.

Что можно делать 10 марта

Святому Тарасию молились, чтобы он защищал от нечистой силы. Считалось, что если в этот день поделиться деньгами - это к семейному благополучию, а чем больше отдать, то тем больше вскоре получишь. 10 марта особое внимание уделяли здоровью - если на Тараса начать лечить серьезный недуг, то вскоре забудешь про него.

Что сегодня нельзя делать

Категорически запрещалось в этот день ложиться спать днем - считалось, что человеком может завладеть нечистая сила, и он будет долго и сильно болеть. Также в этот день нельзя что-либо планировать и делать серьезные покупки - не к добру.

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