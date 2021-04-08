В этот день отмечаются именины 4 мужских и 4 женских имен.

Церковь посвящает каждый день в году именинам определенных мучеников и святых. Именины - это важный день для любого христианина, когда человек обретает единство и духовную близость со своим святым тезкой. Чтобы святой защищал человека по жизни и оберегал от несчастий, ребенку дают церковное имя при рождении. Мальчика или девочку называют именем одного из святых, которых чтит церковь в день рождения малыша.

Мужские именины 8 апреля

Василий: произошло от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".

Ибрагим: по арабской и тюркской версии - "пророк", арабская форма имени Авраам, в переводе с еврейского - "отец народов", "родоначальник".

Степан: вариант древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

Женские именины 8 апреля

Алла: образовано от древнегреческого слова алле - "другая", "иная", и от доисламской богини Аллат, в переводе с арабского языка - "богиня", в переводе с древнееврейского - "богиня", "фисташковое дерево".

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Лариса: происходит от древнегреческого слова ларос - "сладкая", "приятная" от латинского слова larus - "чайка", "крепость", от латинского слова laris - "дух-хранитель".

Прасковья: от древнегреческого имени Параскеве - "ожидание", "приготовление", "канун субботнего праздника (пятница)".

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Автор: Екатерина Пулатова