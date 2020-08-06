Именинники 6 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день, согласно православному календарю, отмечаются 10 мужских и 1 женские именины.

Церковний календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 6 августа отмечаются 11 именин: 10 мужских и 1 женские. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот августовский день.

Именины 6 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

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Анатолий - от древнегреческого имени Анатолиос. Оно происходит от Анатолии ("восточный", "Восток", "восход солнца", "рассвет") - так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции);

Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова атанатос (то есть "бессмертный");

Борис - от старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе". От тюркского барыш означает "выгода";

Глеб - от древнескандинавского Готлиб (то есть "наследник бога", "любимец богов", "под защитой богов"); от древнегерманского Gottlieb: got - "бог" + lieb - "любовь"; от славянских слов глоба, глыба - "шест", или глеба - "почва", "земля";

Давид - от древнееврейского имени Давид ("любимый");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив»), от древнеиудейского Иоанн («помилованный Богом");

Иларион - от древнегреческого имени Хиларион, происходящего от хиларос ("радостный, веселый");

Николай - от древнегреческого имени Николаос (переводится как "победитель народов");

Роман - от латинского romanus (то есть "римский", "из Рима", "римлянин");

Ян - польская, беларусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 6 августа 2020: женские имена

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Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать таким именем:

Кристина - женская производная форма от Христиан. Оно, в свою очередь, происходит от латинского имени Christianus (то есть "христианка").

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