Именинники 5 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.
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Некоторые празднуют это событие по несколько раз в год. В день именин нужно почитать того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.
УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня, 5 августа. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 6 именин: 5 мужских и 1 женские.
Именины 5 августа 2020: мужские имена
Согласно церковному православному календарю, 5 августа отмечают именины мужчины, которые при крещении получили следующие имена:
Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящего от андрос - "человек", "мужчина". Также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный";
Виталий - от римского родового имени Vitalis, что переводится как "жизненный, полный жизни";
Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";
Трофим - от древнегреческого имени Трофимос - то есть "кормилец", "питомец", "воспитанник";
Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".
Именины 5 августа 2020: женские имена
Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать данным именем:
Анна - от древнееврейского имени Ханна. В переводе оно означает "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
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