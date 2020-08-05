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Именинники 5 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

06:00, 05 августа 2020
Праздники
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Именины 5 августа - мужские и женские имена / фото ua.depositphotos.com

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Некоторые празднуют это событие по несколько раз в год. В день именин нужно почитать того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня, 5 августа. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 6 именин: 5 мужских и 1 женские.

Именины 5 августа 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю, 5 августа отмечают именины мужчины, которые при крещении получили следующие имена:

Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящего от андрос - "человек", "мужчина". Также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный";

Виталий - от римского родового имени Vitalis, что переводится как "жизненный, полный жизни";

Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";

Трофим - от древнегреческого имени Трофимос - то есть "кормилец", "питомец", "воспитанник";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 5 августа 2020: женские имена

Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать данным именем:

Анна - от древнееврейского имени Ханна. В переводе оно означает "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

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Теги: #имена#день ангела