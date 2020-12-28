В церковном календаре сегодня отмечаются 6 именин.

Православная церковь каждый день отмечает именин некоторых святых. В эти дни в церкви чествуют выдающихся людей и великомучеников, а тезки святых обращаются к своим покровителям. Среди родителей есть традиция давать новорожденным церковные имена. Ребенка называют в честь одного из святых, чью память почитают в день рождения малыша. Так у ребенка появится свой Ангел-хранитель и небесное покровительство. Календарь именин от УНИАН подскажет кого поздравить с Днем ангела сегодня и как назвать ребенка.

Мужские именины 28 декабря

Александр: форма древнегреческого имени Александрос, от слова алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", т.е "людской защитник".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Илларион: произошло от древнегреческого имени Хиларион, от слова хиларос - "радостный", "веселый".

Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "младший".

Степан: вариант древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

Женские именины 28 декабря

Сюзанна: от древнееврейского имени Шошана - "лилия", "белая лилия".

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Автор: Екатерина Пулатова