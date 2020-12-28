Православная церковь каждый день отмечает именин некоторых святых. В эти дни в церкви чествуют выдающихся людей и великомучеников, а тезки святых обращаются к своим покровителям. Среди родителей есть традиция давать новорожденным церковные имена. Ребенка называют в честь одного из святых, чью память почитают в день рождения малыша. Так у ребенка появится свой Ангел-хранитель и небесное покровительство. Календарь именин от УНИАН подскажет кого поздравить с Днем ангела сегодня и как назвать ребенка.
Мужские именины 28 декабря
Александр: форма древнегреческого имени Александрос, от слова алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", т.е "людской защитник".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Илларион: произошло от древнегреческого имени Хиларион, от слова хиларос - "радостный", "веселый".
Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "младший".
Степан: вариант древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
Женские именины 28 декабря
Сюзанна: от древнееврейского имени Шошана - "лилия", "белая лилия".
Читайте также другие новости:
- Рождественский пост 2020-2021: календарь питания на каждый день, что нельзя есть
- Выходные на Новый год и Рождество 2021: сколько отдыхают украинцы в декабре и январе
- Наряды на Новый год 2021: в чем встретить год Быка мужчинам и женщинам
- Поздравления с Новым годом 2021 - картинки, открытки и стихи к празднику
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram