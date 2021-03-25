По церковной традиции каждый день в году чествуют память определенных святых и великомучеников. В эти дни тезки святых отмечают свои именины. Праздновать их принято не на каждый День ангела, а раз в году - в тот день, который ближе всего к дате рождения. Чтобы ребенок обрел своего Ангела-хранителя, ему при рождении дают имя из списка именин за день рождения малыша.
Мужские именины 25 марта
Александр: вариант древнегреческого имени Александрос, от слова алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ, что состоит из слов "володѣти" (владеть) и "мир" - "владеющий миром", от древнескандинавского имени Valdimárr - "славный правитель".
Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.
Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".
Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Семен: происходит от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
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