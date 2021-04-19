Сегодня отмечаются именины 8 мужских имен.

В церковном календаре святцев церковь отмечает все дни почитания святых с определенными именами. Христиане в день памяти своего одноименного святого празднуют именины. Отмечают их несколько раз в году, но главным праздником считается тот День ангела, который ближе всего ко дню рождения человека. Чтобы у ребенка появилось небесное покровительство, ему при рождении дают церковное имя.

Мужские именины 19 апреля 2021

Читайте такжеПасха 2021: какого числа, история, значение и традиции празднованияГригорий: форма древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Еремей: русский вариант имени Иеремия, от древнееврейского имени Йирмияху - "Яхве вознес".

Иван, Ян: современные формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Павел: форма римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Прохор: образовано от древнегреческого имени Прохорос, от прохореуо - "управлять хором", "идти впереди хора (танцующих)".

Севастьян: от греческого sebastos - "священный", "высокочтимый", от латинского слова Sebastianus - "севастийский", "тот, кто родом из Севастии".

Яков: произошло от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

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Автор: Екатерина Пулатова