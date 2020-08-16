Именинники 16 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день отмечаются 7 мужских и 1 женские именины.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Некоторые празднует это событие по несколько раз в год. В день именин нужно почитать того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня, 16 августа. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 8 именин 7 мужских и 1 женские.

Именины 16 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Антон - от римского родового имени Antonius, происходящего от древнегреческого "антао" ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "соревноваться"), или "антос" - "цветок";

Вячеслав - от древнерусских "вяче" ("больше") + "мир" есть "славный", "более славный";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Исаакий - еврейское имя, означающее "он засмеялся";

Кузьма - от греческого имени Космас ("кузнец");

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 16 августа 2020: женские имена

Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующим именем:

Соломия - от древнегреческого имени Саломе, формы древнееврейского имени Шломит, происходящего от "шалом" - то есть "мир".

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Автор: Алина Вишневская