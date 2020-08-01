Именинники 1 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В первый августовский день отмечаются 7 мужских и 2 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день на протяжении года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковного православного календаря 1 августа отмечаются 9 именин: 7 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот августовский день.

Именины 1 августа 2020: мужские имена

В первый день последнего летнего месяца свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяц

Григорий - от древнегреческого григорео (в переводе означает "не спать", "быть бдительным", "не спящий");

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос ("посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец");

Митрофан - от древнегреческого имени Метрофанес: метер ("мать") + файно ("показывать, светить, являть");

Роман - от латинского romanus (то есть "римский", "из Рима", "римлянин");

Серафим - от позднелатинского имени Seraphinus. Оно, в свою очередь, происходит от древнееврейского срафим ("огненный");

Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона");

Тихон - в переводе с греческого языка означает "судьба", "случай", от имени древнегреческой богини удачи Тюхе (переводится как "удача", "случайность", "жребий").

Именины 1 августа 2020: женские имена

Рожденную в этот августовский день девочку, чтобы соблюсти православные традиции, следует назвать одним из следующих имен:

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине

Евгения - женская форма от Евгений происходит от древнегреческого имени Эугениос. Оно происходит от слова эугенес ("с хорошими генами", "благородный, из хорошего рода");

Милица - от славянского корня мил (что переводится как "милая").

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram