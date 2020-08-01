Именинники 1 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день на протяжении года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.
Согласно церковного православного календаря 1 августа отмечаются 9 именин: 7 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот августовский день.
Именины 1 августа 2020: мужские имена
В первый день последнего летнего месяца свои именины празднуют мужчины со следующими именами:
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Григорий - от древнегреческого григорео (в переводе означает "не спать", "быть бдительным", "не спящий");
Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос ("посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец");
Митрофан - от древнегреческого имени Метрофанес: метер ("мать") + файно ("показывать, светить, являть");
Роман - от латинского romanus (то есть "римский", "из Рима", "римлянин");
Серафим - от позднелатинского имени Seraphinus. Оно, в свою очередь, происходит от древнееврейского срафим ("огненный");
Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона");
Тихон - в переводе с греческого языка означает "судьба", "случай", от имени древнегреческой богини удачи Тюхе (переводится как "удача", "случайность", "жребий").
Именины 1 августа 2020: женские имена
Рожденную в этот августовский день девочку, чтобы соблюсти православные традиции, следует назвать одним из следующих имен:
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Евгения - женская форма от Евгений происходит от древнегреческого имени Эугениос. Оно происходит от слова эугенес ("с хорошими генами", "благородный, из хорошего рода");
Милица - от славянского корня мил (что переводится как "милая").
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