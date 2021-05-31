Именины - это день, когда церковь чтит память святых с некоторыми именами. Именины также называют Днем ангела. Отмечаются они несколько раз в году, но главным праздником считается тот, который ближе всего к дате рождения человека. Почитаемый в этот день святой становится ангелом-хранителем человека и защищает его от неприятностей.
Мужские именины 31 мая 2021
Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный".
Богдан: от древнерусского "Богъ" (Бог) + "даный" (данный) - "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".
Давид: образовано от древнееврейского имени Давид - "любимый".
Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Ираклий: произошло от древнегречееского имени Хераклейос - "Гераклов", "принадлежащий Гераклу".
Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей", от латинского слова leo - "лев".
Макар: произошло от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Семен: образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Теодор, Федор: современная форма греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
Юлиан: от древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый" в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".
Женские именины 31 мая 2021 года
Александра: женская форма от Александр, от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Ефросинья: образовано от древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".
Клавдия: женская форма имени Клавдий, от римского родового имени Claudius - "хромать".
Кристина: женская производная форма от Христиан, от латинского имени Christianus - "христианка".
Матрена: от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".
Фаина: образовано от древнегреческого имени Фаэйне (Фаини) - "сияющая", "блестящая".
Юлия, Юлиана: в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльская" от древнегреческого иулос - "кудрявая", "пушистая".
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