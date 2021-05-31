Сегодня отмечается 14 мужских и 8 женских именин.

Именины - это день, когда церковь чтит память святых с некоторыми именами. Именины также называют Днем ангела. Отмечаются они несколько раз в году, но главным праздником считается тот, который ближе всего к дате рождения человека. Почитаемый в этот день святой становится ангелом-хранителем человека и защищает его от неприятностей.

Мужские именины 31 мая 2021

Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный".

Богдан: от древнерусского "Богъ" (Бог) + "даный" (данный) - "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".

Давид: образовано от древнееврейского имени Давид - "любимый".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Ираклий: произошло от древнегречееского имени Хераклейос - "Гераклов", "принадлежащий Гераклу".

Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей", от латинского слова leo - "лев".

Макар: произошло от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Семен: образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Теодор, Федор: современная форма греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Юлиан: от древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый" в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

Женские именины 31 мая 2021 года

Александра: женская форма от Александр, от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Ефросинья: образовано от древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".

Клавдия: женская форма имени Клавдий, от римского родового имени Claudius - "хромать".

Кристина: женская производная форма от Христиан, от латинского имени Christianus - "христианка".

Матрена: от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".

Фаина: образовано от древнегреческого имени Фаэйне (Фаини) - "сияющая", "блестящая".

Юлия, Юлиана: в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльская" от древнегреческого иулос - "кудрявая", "пушистая".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова