Сегодня отмечается 3 мужских и 4 женских именин.

День ангела человека отмечается в день церковной памяти одноименного святого. Именины считаются духовным днем рождения человека. В эту дату можно обратиться к небесам с просьбой или молитвой. Нашим ангелом-хранителем считается тот святой, которого чтит церковь в день рождения христианина или ближайшую к нему дату.

Мужские именины 24 июля

Аркадий: образовано от древнегреческого имени Аркадиос -"аркадец, житель Аркадии", а также "счастливый", "блаженный" от греческого слова "аркадос" - "пастух".

Илларион: что происходит от древнегреческого имени Хиларион, от хиларос - "радостный, веселый".

Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей", от латинского слова leo - "лев".

Женские именины 24 июля

Елена, Алена, Илона: от древнегреческого имени Хелене - "светлая".

Ольга: образовано от древнескандинавского имени Hélga - "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "роковая" древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх - "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая".

УНИАН подготовил красивые поздравления с Днем ангела Ольги для сегодняшних именинниц.

Автор: Екатерина Пулатова