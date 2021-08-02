В этот день отмечаются именины 21 мужского имени.

УНИАН подготовил для вас календарь именин на 2 августа. Из этого списка можно выбрать имя для новорожденного мальчика или девочки, чтобы одноименный святой всегда защищал малыша. В день именин можно обратиться к своему покровителю с молитвой. В другой статье мы рассказывали, какие дополнительные выходные в августе получат украинцы.

Мужские именины 2 августа

Аарон: от древнееврейского имени Ахарон – "высокий", "гора", "гора света", "учитель", "возвышенный", "ковчег завета".

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что образовано алекс – "защищать" и андрос – "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос – "защитник".

Афанасий: образовано от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос – "бессмертный".

Георгий, Егор: форма древнегреческого имени Георгиос, от георгос – "земледелец", "возделывающий землю".

Ефим: происходит от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос – "доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро".

Ибрагим: по арабской и тюркской версии – "пророк", арабская форма имени Авраам, в переводе с еврейского – "отец народов", "родоначальник".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".

Илья: от древнееврейского имени Элияху – "мой Бог – Яхве".

Константин: от латинского слова constans – "постоянный", "стойкий".

Кузьма: от греческого имени Космас – "кузнец".

Леонтий: форма древнегреческого имени Леонтиос, от леонтейос – "львиный".

Николай: от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос – "камень", "твердый", "надежный".

Савва: произошло от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба – "старик, старец, мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос – "суббота".

Сергей: от римского родового имени Sergius – "знатный", "высокий".

Теодор, Федор: в переводе с латинского – "дар Божий", "посланник Бога".

Тихон: в переводе с греческого языка – "судьба", "случай" от имени древнегреческой богини удачи Тюхе – "удача", "случайность", "жребий".

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Автор: Екатерина Пулатова