Сегодня отмечается 4 мужских и 2 женских именин.

В православном календаре существует особенный день, когда человек чтит память святого со своим именем. Святой, в честь которого назван человек, защищает христианина от неприятностей. Хорошей приметой считается дать мальчику или девочке церковное имя из списка именин за день рождения малыша.

Мужские именины 19 июня 2021 года

Георгий, Егор: форма древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Илларион: образовано от древнегреческого имени Хиларион, от слова хиларос - "радостный, веселый".

Рафаэль: от древнееврейского имени Рефаэль - "Бог исцелил".

Женские именины 19 июня 2021 года

Сюзанна: произошло от древнееврейского имени Шошана - "лилия", "белая лилия".

Фекла: происходит от древнегреческого имени Теоклея: теос - "бог", "божество" + клеос - "слава".

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Автор: Екатерина Пулатова