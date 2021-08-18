В этот день отмечается 5 мужских и 5 женских именин.

Ежедневно церковь почитает мучеников и святых, а их тезки среди христиан отмечают именин. В день церковной памяти своего ангела-хранителя можно обратиться к нему с просьбой или молитвой. Считается, что одноименный святой будет защищать нас от бед. Календарь именин поможет вам подобрать имя для новорожденного малыша.

Мужские именины 18 августа

Ефим: от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос – "доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро".

Иван, Ян: формы древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".

Максимилиан: форма римского родового имени Maximilianus, которое произошло от Maximus – "величайший".

Симон: в переводе с древнееврейского – "Бог услышал".

Женские именины 18 августа

Дарья: происходит от имени Дарейос, от древнеперсидских слов dāraya – "держать", "обладать" vи au – "добро".

Евдокия: от древнегреческого имени Эудокиа – "благоволение".

Кристина: женская форма имени Христиан, происходящего от латинского имени Christianus – "христианка".

Мария: от древнееврейского имени Мирьям – "желанная", "горькая", "безмятежная".

Нонна: образовано от латинского nona – "девятая" или nonna – "монахиня".

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Автор: Екатерина Пулатова