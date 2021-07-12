У кого именины сегодня / фото ua.depositphotos.com
Ежедневно христиане с некоторыми именами празднуют свои именины. У каждого имени отмечается несколько именин в году. Но главным праздником считается тот, который ближе всего ко дню рождения человека или совпадает с ним. Чтобы ангел-хранитель оберегал нас и отвечал на молитвы, ребенку при рождении дают имя из списка именин.
Мужские именины 12 июля 2021 года
Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Симон: произошло в переводе с древнееврейского - "Бог услышал".
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