В этот день отмечается 3 мужских именин.

Ежедневно христиане с некоторыми именами празднуют свои именины. У каждого имени отмечается несколько именин в году. Но главным праздником считается тот, который ближе всего ко дню рождения человека или совпадает с ним. Чтобы ангел-хранитель оберегал нас и отвечал на молитвы, ребенку при рождении дают имя из списка именин.

Мужские именины 12 июля 2021 года

Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Симон: произошло в переводе с древнееврейского - "Бог услышал".

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Автор: Екатерина Пулатова