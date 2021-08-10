В этот день празднуется 11 мужских и 6 женских именин.

УНИАН подготовил список именин на 10 августа 2021 года. Наш календарь святцев расскажет вам, обладателей каких имен стоит поздравить с Днем ангела сегодня, и каким именем назвать ребенка. Считается, что если ребенок получит церковное имя, то одноименный святой всю жизнь будет защищать мальчика или девочку от бед. Ранее УНИАН рассказывал, какие дополнительные выходные в августе получат украинцы в этом году.

Мужские именины 10 августа

Акакий: от древнегреческого имени Акакиос – "незлобивый, не делающий зла".

Василий: форма древнегреческого имени Басилейос – "царский, царственный".

Ефим: происходит от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос – "доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро".

Иван, Ян: современные формы древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".

Николай: от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов".

Остап: народная форма греческого имени Евстафий – "твердый, неизменный, стойкий", "твердостоящий", от греческого имени Евстахий – "цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся".

Павел: образовано от римского родового имени Paulus – "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Прохор: форма древнегреческого имени Прохорос, от слова прохореуо – "управлять хором", "идти впереди хора".

Серафим: образовано от позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского срафим – "огненный".

Юлиан: от древнегреческого иулос – "пушистый, кудрявый", в переводе с латинского – "из рода Юлиев", "июльский".

Женские именины 10 августа

Алена, Елена: образовано от древнегреческого имени Хелене – "факел", "светоч", "светлая".

Анастасия: происходит от древнегреческого имени Анастасиос – "воскресший".

Антонина: от греческого слова антао – "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы" или антос – "цветок".

Арина, Ирина: от древнегреческого имени Эйрене – "спокойствие", "мир", "покой".

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Автор: Екатерина Пулатова