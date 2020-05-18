"Неупиваемая Чаша": день иконы Пресвятой Богородицы в 2020 году

Иконе "Неупиваемой Чаши" молятся с просьбами избавления от наркомании и алкоголизма.

"Неупиваемая Чаша" - это чудотворная икона Божьей Матери, которая помогает в борьбе с алкоголизмом, наркоманией и другими видами зависимости. В чем ее особенности и когда в году празднуют день этой иконы - читайте ниже.

Икона "Неупиваемая Чаша" - дата

Празднование этой иконы проходит ежегодно в мае, а именно - 18 числа (по новому стилю). В этот день принято поминать имена тех, кто страдает от вышеуказанных недугов.

Особенности иконы "Неупиваемая чаша"

Появление иконы связано с жизнью отставного тульского солдата, который страдал алкоголизмом. От этого у него даже были проблемы с ногами, но пить он не бросал. Однажды мужчина увидел во сне старца, который приказал ему отслужить молебен перед иконой Божьей Матери в российском Серпухове.

Добраться он туда сумел не сразу, однако, когда дополз - то не смог найти необхдимую икону. Позже ему подсказали, что речь может идти об иконе, на которой изображена Чаша. На обратной ее стороне было написано - "Неупиваемая Чаша".

После осуществления молебна мужчина обрел здоровье и вышел из храма самостоятельно. Более того, он избавился от алкогольной зависимости.

О чем молиться

Традиционно перед иконой "Неупиваемая Чаша" молятся с просьбами об исцелении от алкогольной и наркотической зависимостей.

"Неупиваемая Чаша" - молитва

О премилосердая Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостивно услыши нас, жен, детей, матерей и тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матере своея, Церкве Христовы, и спасения отпадающих братий, сестер и сродник наших исцели. О милостивая Мати Божия, коснися сердец их и скоро возстави от падений греховных и ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына Твоего Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадех своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад сирых и убогих, заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих, и да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго. Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих. В страшный же час исхода нашего помози пройти непреткновенно воздушныя мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покрыет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.