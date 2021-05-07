Многим знакам Зодиака стоит провести этот день активно.

Астрологи составили гороскоп на 7 мая 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Читайте такжеЛунный календарь на май: удачные и неблагоприятные дни

Овен

Вы превратитесь в супермена, энергия которого будет идти через край.

Телец

Если вам нужно решить какие-то задачи, постарайтесь посмотреть на них под новым углом.

Близнецы

7 мая окружающие захотят поделиться с вами своим опытом или дать совет. Но не стоит воспринимать это как личное оскорбление.

Рак

Некоторые события могут выбить вас из колеи.

Лев

У вас проснется лидерство. Больше уверенности в себе, и вам все удастся.

Дева

В этот день окружающие попытаются испытать ваше терпение. Постарайтесь выпускать пар постепенно, не вываливая на них сразу весь свой гнев.

Весы

Вас ждут сюрпризы, благодаря которым вы сможете переоценить свои ценности.

Скорпион

Откройтесь новым мыслям и не рубите с плеча.

Стрелец

Ваши организаторские способности могут сыграть вам на руку.

Козерог

Звезды гороскопа советуют Козерогу держаться как можно дальше от сплетен и интриг.

Водолей

Вам стоит научиться варьировать, чтобы избежать многих проблем.

Рыбы

Вам может поступить неожиданное предложение. Но прежде чем принимать окончательное решение, взвесьте все "за" и "против".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич