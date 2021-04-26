Все ответственные проекты лучше перенести на другой день.

Завтра гороскоп нелегкий день, не способствующий новым начинаниям. Все ответственные проекты лучше перенести на другой день.

Овен

Завтра вы будете накалять атмосферу то и дело влезая в споры. Поверьте, напряженная обстановка, которую вы создадите, в первую очередь навредит вам же.

Кто-то может увести выгодный проект у вас из-под носа. Если не хотите остаться не у дел, будьте завтра предельно внимательны и расторопны.

Близнецы

Завтра Близнецы не будут настроены сворачивать горы на работе. Вы можете чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будете склонны делать небрежно.

Рак

Завтра Раков ждет не самый благоприятный день. Окружающие будут пытаться вставлять вам палки в колеса, а здоровье может подвести.

Лев

Завтра Лев будет пытаться увиливать от работы, считая, что на него навалилось слишком много. Звезды не советуют вам это делать, чтобы не создавать себе проблем с начальством.

Дева

Звезды завтра рекомендуют вам заняться своим здоровьем. Постоянные стрессы и переработке могут серьезно подпортить ваше самочувствие.

Весы

Завтра мысль о том, что счастье напрямую зависит от количества денег будет не давать вам покоя. Вы, наконец-то, решите найти себе подработку или дополнительные источники дохода, чтобы улучшить свое материальное положение.

Скорпион

Завтра вас ждет спокойный день на работе. Вторую половину дня посвятите тесному общению с близким человеком, семьей, детьми.

Стрелец

Вас завтра ждут некоторые перемены в жизни. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями.

Козерог

Завтра в течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Козерога, что ситуация будет развиваться непредсказуемо.

Водолей

День благоприятный для самореализации, проявления способностей во всех сферах деятельности, раскрытия творческого потенциала.

Рыбы

Завтрашний день будет для вас суетливым. Вам все время будет казаться, что вы куда-то не успеваете. Постарайтесь замедлиться при помощи медитаций.

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Автор: Иван Бойко