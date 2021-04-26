Многим знакам Зодиака стоит быть более самостоятельными.

Астрологи составили гороскоп на 26 апреля для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

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Овен

Тот день, когда вам лучше работать руками, а не головой. Потому что мысли будут создавать хаос.

Телец

В понедельник вас может настигнуть аврал. Но не стоит хвататься сразу за все дела.

Близнецы

Хватит скромничать! Берите то, что вам принадлежит, и тогда удача будет на вашей стороне.

Рак

У вас будет спокойный день. И именно благодаря вашему внутреннему равновесию, вы сможете успешно завершить некоторые дела.

Лев

Мечтали ли вы когда-то побыть Юлием Цезарем? Готовьтесь, вам это удастся.

Дева

26 апреля вы сможете увидеть прибыль там, где ее не видят другие.

Весы

Понедельник принесет вам прилив энергии и сил. Поэтому скучать вам не придется.

Скорпион

Постарайтесь быть немного внимательнее. Так как звезды говорят, что в некоторых делах может быть подвох.

Стрелец

"День познаний" - это ваш девиз. Черпайте новую информацию с жадностью.

Козерог

Не стоит вкладывать всю душу в то, что вы делаете. Прока от этого не будет.

Водолей

Вы станете мастером доброго словца. Вы сможете найти общий язык с другими людьми с абсолютной легкостью.

Рыбы

Если вы давно мечтали реализовать какую-то задумку, то вперед. Судьба на вашей стороне!

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Автор: Диана Могилевич