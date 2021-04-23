Тельцу рекомендуется утро этого дня посвятить отдыху и релаксу.

Завтра - день осуществления желаний. Гороскоп будет способствовать тому, чтобы вы добились всего, чего хотели.

Овен

Овна завтра потянет к наведению порядка в своей жизни. Но если вы пока боитесь крупных перемен, можно навести порядок в пространстве вокруг себя и очистить место для нового.

Тельцу рекомендуется утро этого дня посвятить отдыху и релаксу, а вот на вторую половину дня можно назначать важные встречи.

Близнецы

Завтра Близнецам следует прислушиваться к советам окружающих – в них будет много ценного для вас. Звезды не советуют решать что-то самолично.

Рак

Все свои идеи держите завтра при себе. Понимания у окружающих вы не встретите, а вот нажить себе завистников можете.

Лев

Ваши дни в последнее время складывались непросто, но завтра вы сможете разобраться в самых запутанных ситуациях. Особенно благоприятной будет вторая половина дня.

Дева

Завтра Деве следует задуматься над укреплением своего авторитета. Поработайте над своим имиджем и поведением.

Весы

Завтра вам будет очень трудно сосредоточиться, из-за чего даже самые простые, рутинные дела у Весов могут продвигаться кое-как, со скрипом.

Скорпион

День благоприятен для улучшения материального положения. То, как будут развиваться события зависит исключительно от вас.

Стрелец

Завтра вам придется тратить время, силы и деньги на нерешенные проблемы, выяснение отношений с коллегами или близкими людьми. Вторая половина дня пройдет более спокойно.

Козерог

Завтра Козерог, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют. Удача будет не на вашей стороне.

Водолей

Завтра – тот самый день, когда инициатива Водолея может оказаться наказуемой. Друзья не оценят ваших порывов.

Рыбы

Завтра высока вероятность внекорректного поведения в общении с окружающими. Поэтому не следует проявлять активность в любых сферах деятельности. Следует обращать внимание на дурные знаки и предзнаменования.

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Автор: Иван Бойко