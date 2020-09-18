Сегодня вечером, 18 сентября, начинается празднование Рош а-Шана – еврейского Нового года. Именно с этого дня начинается отсчет дней очередного года в еврейском календаре.
Традиционно этот праздник отмечается 1-го и 2-го числа месяца Тишрей и длится два дня подряд, которые носят название "йом-ха-арихта" ("один длинный день"). Следовательно, в этом году оно завершится вечером в воскресенье, 20 сентября. Это будет встреча уже 5781-го года от сотворения мира.
Рош а-Шана: что означает этот праздник
Еврейский праздник Рош а-Шана отмечается в честь сотворения мира и символизирует начало нового года и завершение года уходящего.
Читайте такжеРош а-Шана 2020: когда еврейский Новый год, значение и традиции праздникаС ним связано создание первых людей, вкушение запретного плода, окончание Всемирного потопа, чудесное спасение Исаака во время жертвоприношения и другие важные события библейской истории.
Рош а-Шана – это и день сотворения мира, и день суда. То есть в день сотворения мира Бог судит этот мир. Главная идея праздника заключается в том, что в эти дни Бог определяет судьбу каждого еврея на будущий год, а также записывает свои вердикты в Книгу жизни.
Перед праздником Рош а-Шана евреи имеют возможность покаяться, к чему их призывает звук шофара (бараний рог). Они анализируют свои поступки за весь предыдущий год, размышляют о будущем, прося мира, согласия и здоровья.
Традиции празднования Рош а-Шана
Накануне первого дня праздника и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. Честь внести в дом свет отдается женщинам - как хранительницам тепла и уюта еврейского дома.
На Новый год иудеи приветствуют друг друга, желая быть вписанным в "Книгу жизни", что означает благосостояние на протяжении всего года. Конечно же, в эти дни они ходят в синагогу и молятся.
Важным обрядом на Рош а-Шана является ташлих. Евреи собираются на берегу водоема, читают молитвы и вытряхивают в воду крошки из карманов, будто таким образом скармливая свои грехи рыбам.
Также принято собираться за праздничным столом, который украшают традиционные блюда. Речь идет о блюдах, символизирующих пожелание "полного", счастливого года. Так, чаще всего во время трапезы подают рыбу (символ плодородия), баранью или рыбную голову (чтобы быть "во главе", а не в хвосте), кружочки моркови (напоминают монеты), фрукты и овощи (богатый урожай), яблоки и мед (символизирует "сладкий" год).
Поздравления с Рош а-Шана в стихах и картинках
***
Всех на праздник рог зовёт,
Рош а-Шана настает,
Обмакнём лепёшку в мёд,
Пусть медовым будет год!
Полным счастья и удач,
И больших - больших задач,
Правильных решений,
Щедрых наполнений...
А судьбы превратности,
Беды - неприятности -
Мы попросим Б-га,
Бросить за порогом!
***
Жить желаю вам счастливо,
Без обиды и обмана,
В новый год возьмите радость,
С праздником вас Рош а-Шана.
Мира вам, тепла, уюта,
Воплощения всех идей,
Пусть всегда дежурят радость
И достаток у дверей.
***
С Рош а-Шана поздравляю,
Новый пусть отсчет начнется,
Звук торжественный шофара
В твоем сердце отзовется.
В Новый год с душою чистой
Людям пожелай добра,
Я желаю, чтоб твой дом был
Полон света и тепла.
Чтоб пылал очаг домашний,
Чтоб улыбки в нем цвели,
Чтоб с тобой твои родные
Счастье разделить смогли.
* * *
В книгу Жизни попади -
Рош а-Шана впереди.
Вот трубит шофар в округе -
Медом угости ты друга.
Будет сладким целый год,
Веселится весь народ.
В Рош-а-Шана, в еврейский Новый год,
Прожитому году подводя итоги,
Мы помолимся, чтоб избежать невзгод
В предначертанной нам всем дороге.
Уготован нам небесный приговор,
В Йом-Кипур его узнает каждый,
Его участь не минует никого,
Как глоток воды во время жажды.
В Новый год очиститься спешим,
Нам Всевышний заповедал это,
В праздник очищения души,
В праздник соблюдения обетов.
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