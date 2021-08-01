Летняя дата объясняется просто: в феврале 2004 года в Киеве состоялась І Конференция Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины. Делегаты решили, что необходимо праздновать День профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины. Дату выбрали, ориентируясь на советскую традицию - в первое воскресенье августа.
Ранее мы рассказывали, какой праздник 1 августа еще отмечают в Украине и в мире. Забегая вперед, скажем, что сегодня также празднуют Международный день подруги.
Когда День железнодорожника в Украине - осенний праздник
А вот вторая дата появилась в те времена, когда была Австро-Венгерская империя. 4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый поезд, назывался он “Ярослав”. По нынешним меркам, “Ярослав” был поездом международного сообщения, так как соединял 4 города: Вену, Краков, Перемышль и Львов.
Читайте такжеЦерковный праздник 1 августа - важные даты в православииИменно поэтому все те, кто имеет отношение к работе железной дороги, празднуют свой профессиональный день дважды: в первое воскресенье августа - День профсоюза и 4 ноября - День железнодорожника.
День железнодорожника 2021 - поздравления в стихах
Твоя нелегкая работа
Пусть в радость будет день за днем.
В дождь, в снег, в любое время года
Мы на ЖД тебя найдем.
Пускай здоровье будет крепким,
Всегда пусть вдосталь будет сил,
Чтоб взгляд твой оставался метким,
А шеф чтоб на руках носил!
Высокой будет пусть зарплата,
Душевным, добрым — коллектив.
И без тебя не обойдется
Пускай любой корпоратив.
***
Пусть поезд волшебный приедет,
И в первом вагоне своем
Привозит пусть вам много счастья
И утром, и ночью, и днем.
Второй же вагончик чудесный
Везет пусть здоровья сполна,
Болезни коварные чтобы
Не трогали вас никогда.
А третий вагончик исполнит
Мечты и желанья всех лет,
Чтоб вы никогда не узнали
Ни горя, ни грусти, ни бед.
***
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы,
И состав летит вперед!
Пусть в работе вашей сложной
Вас всегда удача ждет.
Труд ваш очень-очень нужен,
Им гордится вся страна.
Коллектив пусть будет дружен,
Ладятся всегда дела.
Пусть на каждом полустанке
Ждут здоровье и успех.
И всегда звучит в дороге
Ваш счастливый звонкий смех.
***
Я знаю, что железная дорога
Частичку заняла твоей души!
Желаю я настроя трудового
И множество успехов пребольших!
Пускай твои мечты осуществятся
И пусть глаза от радости горят!
По рельсам счастья я желаю мчаться,
Не зная бед и всяческих преград!
День железнодорожника Украина - открытки и поздравления в прозе
Поздравляем с профессиональным праздником всех железнодорожников! Благодарим за вашу работу, ответственность, профессионализм и терпение! Пусть здоровье и удача никогда вас не подводят, мечты сбываются, а счастье увеличивается в геометрической прогрессии. Безопасных вам поездок и благодарных пассажиров.
Уважаемые работники железной дороги! Спасибо вам за вашу тяжелую работу, которую вы добросовестно выполняете. Желаем вам крепкого здоровья и отличного самочувствия. Любви вам, счастья, простых человеческих радостей, которые скрашивают жизненный путь, делая его еще более приятным. Пусть ваш труд доставляет вам как можно больше положительных эмоций и интересных моментов.
Пускай жизнь ваша будет блестящей, как рельсы. Пускай успех ваш будет бесконечным, как железнодорожные пути. Идите к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности проносятся мимо, как пейзажи за окном мчащегося поезда. Желаю благополучия и карьерного роста, желаю, чтобы работа приносила только радость. С Днем работников железной дороги!
Поздравляю с Днём железнодорожника и от души желаю весёлой жизни с железным правилом: оставаться всегда счастливым человеком, по какой бы дороге не приходилось идти. Желаю, чтобы все пути вели к успеху, чтобы в твоём поезде всегда были составы любви, вдохновения и удачи.
Поздравляю с Днём железнодорожника. Желаю строить свой жизненный путь по рельсам вечной удачи, через шпалы успехов, побед. Желаю постоянно двигаться в нужном направлении, желаю не уставать от работы, желаю наслаждаться романтикой железных дорог. Желаю вагонов достатка, радости и любви в твоём личном составе.