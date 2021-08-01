В Украине День железнодорожника отмечают дважды - осенью и летом.

Летняя дата объясняется просто: в феврале 2004 года в Киеве состоялась І Конференция Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины. Делегаты решили, что необходимо праздновать День профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины. Дату выбрали, ориентируясь на советскую традицию - в первое воскресенье августа.

Ранее мы рассказывали, какой праздник 1 августа еще отмечают в Украине и в мире. Забегая вперед, скажем, что сегодня также празднуют Международный день подруги.

Когда День железнодорожника в Украине - осенний праздник

А вот вторая дата появилась в те времена, когда была Австро-Венгерская империя. 4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый поезд, назывался он “Ярослав”. По нынешним меркам, “Ярослав” был поездом международного сообщения, так как соединял 4 города: Вену, Краков, Перемышль и Львов.

Читайте такжеЦерковный праздник 1 августа - важные даты в православииИменно поэтому все те, кто имеет отношение к работе железной дороги, празднуют свой профессиональный день дважды: в первое воскресенье августа - День профсоюза и 4 ноября - День железнодорожника.

День железнодорожника 2021 - поздравления в стихах

Твоя нелегкая работа

Пусть в радость будет день за днем.

В дождь, в снег, в любое время года

Мы на ЖД тебя найдем.

Пускай здоровье будет крепким,

Всегда пусть вдосталь будет сил,

Чтоб взгляд твой оставался метким,

А шеф чтоб на руках носил!

Высокой будет пусть зарплата,

Душевным, добрым — коллектив.

И без тебя не обойдется

Пускай любой корпоратив.

***

Пусть поезд волшебный приедет,

И в первом вагоне своем

Привозит пусть вам много счастья

И утром, и ночью, и днем.

Второй же вагончик чудесный

Везет пусть здоровья сполна,

Болезни коварные чтобы

Не трогали вас никогда.

А третий вагончик исполнит

Мечты и желанья всех лет,

Чтоб вы никогда не узнали

Ни горя, ни грусти, ни бед.

***

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы,

И состав летит вперед!

Пусть в работе вашей сложной

Вас всегда удача ждет.

Труд ваш очень-очень нужен,

Им гордится вся страна.

Коллектив пусть будет дружен,

Ладятся всегда дела.

Пусть на каждом полустанке

Ждут здоровье и успех.

И всегда звучит в дороге

Ваш счастливый звонкий смех.

***

Я знаю, что железная дорога

Частичку заняла твоей души!

Желаю я настроя трудового

И множество успехов пребольших!

Пускай твои мечты осуществятся

И пусть глаза от радости горят!

По рельсам счастья я желаю мчаться,

Не зная бед и всяческих преград!

День железнодорожника Украина - открытки и поздравления в прозе

Поздравляем с профессиональным праздником всех железнодорожников! Благодарим за вашу работу, ответственность, профессионализм и терпение! Пусть здоровье и удача никогда вас не подводят, мечты сбываются, а счастье увеличивается в геометрической прогрессии. Безопасных вам поездок и благодарных пассажиров.

Уважаемые работники железной дороги! Спасибо вам за вашу тяжелую работу, которую вы добросовестно выполняете. Желаем вам крепкого здоровья и отличного самочувствия. Любви вам, счастья, простых человеческих радостей, которые скрашивают жизненный путь, делая его еще более приятным. Пусть ваш труд доставляет вам как можно больше положительных эмоций и интересных моментов.

Пускай жизнь ваша будет блестящей, как рельсы. Пускай успех ваш будет бесконечным, как железнодорожные пути. Идите к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности проносятся мимо, как пейзажи за окном мчащегося поезда. Желаю благополучия и карьерного роста, желаю, чтобы работа приносила только радость. С Днем работников железной дороги!

Поздравляю с Днём железнодорожника и от души желаю весёлой жизни с железным правилом: оставаться всегда счастливым человеком, по какой бы дороге не приходилось идти. Желаю, чтобы все пути вели к успеху, чтобы в твоём поезде всегда были составы любви, вдохновения и удачи.

Поздравляю с Днём железнодорожника. Желаю строить свой жизненный путь по рельсам вечной удачи, через шпалы успехов, побед. Желаю постоянно двигаться в нужном направлении, желаю не уставать от работы, желаю наслаждаться романтикой железных дорог. Желаю вагонов достатка, радости и любви в твоём личном составе.

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Автор: Кристина Кащавцева