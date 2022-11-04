День железнодорожника 4 ноября посвящен всем работникам поездов и железнодорожных вокзалов.

4 ноября в Украине отмечается профессиональный праздник День железнодорожника. В этот день принято поздравлять всех работников железнодорожного транспорта. У железнодорожников есть ещё один неофициальный праздник - в первое воскресенье августа.

Во время войны железнодорожники выполняют чрезвычайно важную работу: помогают людям эвакуироваться на поездах из прифронтовых городов. После полномасштабного вторжения многие железнодорожники неделями работали без выходных. Некоторые сотрудники погибали на работе из-за вражеских обстрелов железнодорожных станций.

Напомним, что 4 августа праздник отмечает также церковь, ведь сегодня День Казанской иконы Божией Матери.

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День железнодорожника 2022: история праздника

Праздник был основан указом Леонида Кучмы в 1993 году. Дата 4 ноября выбрана для праздника неслучайно. Именно 4 ноября 1861 из Вены через Перемышль к железнодорожному вокзалу Львова прибыл первый поезд "Ярослав". Эту дату считают началом развития железных дорог в Украине.

Поздравления с Днем железнодорожника в картинках, стихах и прозе

С Днем железнодорожника я поздравляю,

Здоровья тебе и добра пожелаю,

Пусть грусть увезут поезда,

Счастья тебе желаю сполна!

Вагон тебе радости и вдохновенья,

Терпенья тебе, желаю везенья,

Достатка тебе, и не унывать,

Свой день с улыбки всегда начинать!

***

Коль с железною дорогой

Довелось судьбу связать,

Пусть она успехов много

Тебе будет доставлять!

И растет твоя зарплата

Пусть в прогрессии большой,

И удачей необъятной

Будет путь устелен твой!

***

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы,

И состав летит вперед!

Пусть в работе вашей сложной

Вас всегда удача ждет.

Труд ваш очень-очень нужен,

Им гордится вся страна.

Коллектив пусть будет дружен,

Ладятся всегда дела.

Пусть на каждом полустанке

Ждут здоровье и успех.

И всегда звучит в дороге

Ваш счастливый звонкий смех.

***

Я знаю, что железная дорога

Частичку заняла твоей души!

Желаю я настроя трудового

И множество успехов пребольших!

Пускай твои мечты осуществятся

И пусть глаза от радости горят!

По рельсам счастья я желаю мчаться,

Не зная бед и всяческих преград!

***

Пусть железная дорога

Все печали унесет,

И у самого порога

Смех, уют и счастье ждет.

Пусть всегда горит зеленый

Вашей жизни семафор,

И, успехом окрыленный,

Каждый день заходит в двор.

***

Поздравляю с днем железнодорожника! Пусть неприятности пролетают мимо, как ветер за окном локомотива! Пусть твоя судьба будет прямой и сверкающей, как железнодорожные рельсы! Желаю, чтобы в поезде твоей жизни всегда ехали вагоны счастья, любви, благополучия и здоровья!

***

Поздравляю вас с днем железнодорожника! Пусть все поезда, которые идут в вашем направлении, привозят с собой счастье и исполнение заветных желаний. Пусть те составы, которые отходят от вашей станции, увозят с собой все беды и печали! Ответственности вам, ведь ваше дело – чрезвычайно важное и нужное! Пусть у вас все будет хорошо!

***

Поздравляю с Днём Железнодорожника! Пусть рельсы твоей жизни никогда не заканчиваются и уходят в бесконечную даль. Зеленый семафор всем твоим начинаниям и самых теплых встреч на перроне. Пусть тебе всегда сопутствует удача, схожая со скоростным поездом: постоянно везет и везде успевает!

***

С Днём железнодорожника! Раз уж твоя жизнь неразрывно связана с рельсами, так пусть она будет такой же ровной, а здоровье — таким же крепким. Желаем, чтобы для всех твоих начинаний на жизненном пути всегда горел зелёный семафор!

***

Дорогие железнодорожники, пускай поезд счастья, здоровья и успеха никогда не выезжает из депо Вашей жизни. Желаем, чтобы все ваши планы и мечты ровно по рельсам, шпала за шпалой доходили до конечной станции осуществления. Счастливого пути, благодарных пассажиров и зеленого семафора.

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