4 ноября в Украине отмечается профессиональный праздник День железнодорожника. В этот день принято поздравлять всех работников железнодорожного транспорта. У железнодорожников есть ещё один неофициальный праздник - в первое воскресенье августа.
Во время войны железнодорожники выполняют чрезвычайно важную работу: помогают людям эвакуироваться на поездах из прифронтовых городов. После полномасштабного вторжения многие железнодорожники неделями работали без выходных. Некоторые сотрудники погибали на работе из-за вражеских обстрелов железнодорожных станций.
Напомним, что 4 августа праздник отмечает также церковь, ведь сегодня День Казанской иконы Божией Матери.
День железнодорожника 2022: история праздника
Праздник был основан указом Леонида Кучмы в 1993 году. Дата 4 ноября выбрана для праздника неслучайно. Именно 4 ноября 1861 из Вены через Перемышль к железнодорожному вокзалу Львова прибыл первый поезд "Ярослав". Эту дату считают началом развития железных дорог в Украине.
Поздравления с Днем железнодорожника в картинках, стихах и прозе
С Днем железнодорожника я поздравляю,
Здоровья тебе и добра пожелаю,
Пусть грусть увезут поезда,
Счастья тебе желаю сполна!
Вагон тебе радости и вдохновенья,
Терпенья тебе, желаю везенья,
Достатка тебе, и не унывать,
Свой день с улыбки всегда начинать!
***
Коль с железною дорогой
Довелось судьбу связать,
Пусть она успехов много
Тебе будет доставлять!
И растет твоя зарплата
Пусть в прогрессии большой,
И удачей необъятной
Будет путь устелен твой!
***
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы,
И состав летит вперед!
Пусть в работе вашей сложной
Вас всегда удача ждет.
Труд ваш очень-очень нужен,
Им гордится вся страна.
Коллектив пусть будет дружен,
Ладятся всегда дела.
Пусть на каждом полустанке
Ждут здоровье и успех.
И всегда звучит в дороге
Ваш счастливый звонкий смех.
***
Я знаю, что железная дорога
Частичку заняла твоей души!
Желаю я настроя трудового
И множество успехов пребольших!
Пускай твои мечты осуществятся
И пусть глаза от радости горят!
По рельсам счастья я желаю мчаться,
Не зная бед и всяческих преград!
***
Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.
Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит в двор.
***
Поздравляю с днем железнодорожника! Пусть неприятности пролетают мимо, как ветер за окном локомотива! Пусть твоя судьба будет прямой и сверкающей, как железнодорожные рельсы! Желаю, чтобы в поезде твоей жизни всегда ехали вагоны счастья, любви, благополучия и здоровья!
***
Поздравляю вас с днем железнодорожника! Пусть все поезда, которые идут в вашем направлении, привозят с собой счастье и исполнение заветных желаний. Пусть те составы, которые отходят от вашей станции, увозят с собой все беды и печали! Ответственности вам, ведь ваше дело – чрезвычайно важное и нужное! Пусть у вас все будет хорошо!
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Поздравляю с Днём Железнодорожника! Пусть рельсы твоей жизни никогда не заканчиваются и уходят в бесконечную даль. Зеленый семафор всем твоим начинаниям и самых теплых встреч на перроне. Пусть тебе всегда сопутствует удача, схожая со скоростным поездом: постоянно везет и везде успевает!
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С Днём железнодорожника! Раз уж твоя жизнь неразрывно связана с рельсами, так пусть она будет такой же ровной, а здоровье — таким же крепким. Желаем, чтобы для всех твоих начинаний на жизненном пути всегда горел зелёный семафор!
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Дорогие железнодорожники, пускай поезд счастья, здоровья и успеха никогда не выезжает из депо Вашей жизни. Желаем, чтобы все ваши планы и мечты ровно по рельсам, шпала за шпалой доходили до конечной станции осуществления. Счастливого пути, благодарных пассажиров и зеленого семафора.