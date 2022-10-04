День защиты животных особенно актуален во время войны, когда многие животные страдают от обстрелов.

Ежегодно 4 октября во всем мире отмечается важный экологический праздник - День защиты животных. В этот день проводятся информационные мероприятия и акции, которые привлекают внимание к проблеме вымирания животных от действий человека.

Во время войны этот день особенно важен, ведь наши меньшие братья тоже страдают от боевых действий.

День защиты животных 2022 - история праздника

Праздник был учрежден в 1931 году в Италии на международном конгрессе защитников природы. Участники конгресса решили учредить 4 октября Всемирный день защиты животных. С каждым годом праздник становился всё более популярным, а акции в защиту животных становились более масштабными.

Видео дня

Датой праздника выбрано 4 октября, поскольку в эту дату католики чтут память святого Франсиска Ассизского, покровителя и защитника всех животных.

Как защищают животных в Украине во время войны

Животные в украинских зоопарках и в дикой природе очень страдают от боевых действий. Их естественные места обитания загрязняются боеприпасами и химическим оружием, заповедные зоны под оккупацией не обслуживаются должным образом, а зоопарки находятся под обстрелами.

К примеру, в апреле Украину ужаснули трагичные новости из харьковского зоопарка "Фельдман парк", который жил под постоянными обстрелами оккупантов. Нескольких сотрудников зоопарка нашли убитыми, а животные были очень истощены и страдали от стресса.

Позднее некоторых животных удалось вывезти в более безопасные регионы. Также животных вывозили из зоопарков Одессы и Николаева.

В Черном море из-за войны наблюдается массовая гибель дельфинов. Морские животные гибнут на морских минах. Нередко дельфины выбрасываются на берег, поскольку боевые корабли оккупантов создают мощные звуки, которые мешают животным ориентироваться в море.

Ещё один трагический случай гибели животных из-за боевых действий был зафиксирован в Бородянке Киевской области. Пока поселок был в оккупации, в приюте погибли сотни собак. Выжившие животные были в очень тяжелом состоянии.

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