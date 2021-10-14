14 октября христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы – праздник, посвященный чудесному спасению Константинополя Божьей Матерью. Этот день отмечаются с большими застольями, праздниками и церковной службой. Покров считается переломом зимы – с этой даты начинаются заморозки.
Сегодня отмечается еще один важный праздник – День защитников Украины. Этот праздник подарит нам официальный выходной.
С Покровой Пресвятой Богородицы: стихи и проза
Пресвятой Богородицы праздник
Мир и счастье пусть в дом принесет,
Освятит благодатью и светом,
Озарит, защитит и спасет!
Пусть молитвы все ваши услышаны
Будут Богом и осуществлены,
Богородица пусть вам укажет
Выбор правильный в вашем пути!
С светлым праздником всех поздравляем,
И желаем везде и всегда
Пусть небесным и ярким сияньем
Освещается вся ваша судьба!
***
Желаю вам с святой Покров
Доблестных и нежных слов.
Пусть Богородица хранит всегда
От разных бед и на года.
Счастья вам и мира в доме,
Красиво жить в благой истоме.
Чудес вам радостных, любви,
Больших доходов впереди.
***
Пусть Богородица тебя хранит всегда,
Чтоб каждый миг добро тебе дарил!
Душа пусть будет чистой, как вода,
Желаю, чтобы в ней уют царил!
Пускай же светлый праздник принесет
Тебе любви, здоровья очень много!
Пусть в этот день тебя удача ждет,
Желаю тебе счастья пребольшого!
***
С Покровом Богородицы!
Желаю вам добра.
Любви открытой, искренней,
Душевного тепла.
Пусть вера будет в жизни
Ведущей вам звездой,
Пусть дарит Богоматерь
Вам счастье и покой.
***
С праздником великим поздравляю,
В мире и любви желаю жить,
Сеять лишь добро, не уставая,
И заветы Бога не забыть,
Чтобы Богородица покровом,
Укрывала Вас от всяких бед
Чтоб жизни важные вопросы
Находили Вы всегда ответ.
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Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю каждый день встречать с добротой и любовью сердца. Пусть Богородица всегда посылает веру и силу, надежду и смелость. Пусть над тобой всегда будет мирное ясное небо, а рядом — счастливая семья и настоящее счастье!
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Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.
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Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы. Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому.