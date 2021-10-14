14 октября христиане поздравляют друг друга с Покровом Пресвятой Богородицы.

14 октября христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы – праздник, посвященный чудесному спасению Константинополя Божьей Матерью. Этот день отмечаются с большими застольями, праздниками и церковной службой. Покров считается переломом зимы – с этой даты начинаются заморозки.

Сегодня отмечается еще один важный праздник – День защитников Украины. Этот праздник подарит нам официальный выходной.

С Покровой Пресвятой Богородицы: стихи и проза

Пресвятой Богородицы праздник

Мир и счастье пусть в дом принесет,

Освятит благодатью и светом,

Озарит, защитит и спасет!

Пусть молитвы все ваши услышаны

Будут Богом и осуществлены,

Богородица пусть вам укажет

Выбор правильный в вашем пути!

С светлым праздником всех поздравляем,

И желаем везде и всегда

Пусть небесным и ярким сияньем

Освещается вся ваша судьба!

***

Желаю вам с святой Покров

Доблестных и нежных слов.

Пусть Богородица хранит всегда

От разных бед и на года.

Счастья вам и мира в доме,

Красиво жить в благой истоме.

Чудес вам радостных, любви,

Больших доходов впереди.

***

Пусть Богородица тебя хранит всегда,

Чтоб каждый миг добро тебе дарил!

Душа пусть будет чистой, как вода,

Желаю, чтобы в ней уют царил!

Пускай же светлый праздник принесет

Тебе любви, здоровья очень много!

Пусть в этот день тебя удача ждет,

Желаю тебе счастья пребольшого!

***

С Покровом Богородицы!

Желаю вам добра.

Любви открытой, искренней,

Душевного тепла.

Пусть вера будет в жизни

Ведущей вам звездой,

Пусть дарит Богоматерь

Вам счастье и покой.

***

С праздником великим поздравляю,

В мире и любви желаю жить,

Сеять лишь добро, не уставая,

И заветы Бога не забыть,

Чтобы Богородица покровом,

Укрывала Вас от всяких бед

Чтоб жизни важные вопросы

Находили Вы всегда ответ.

***

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю каждый день встречать с добротой и любовью сердца. Пусть Богородица всегда посылает веру и силу, надежду и смелость. Пусть над тобой всегда будет мирное ясное небо, а рядом — счастливая семья и настоящее счастье!

***

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.

***

Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы. Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому.

С Покровом Пресвятой Богородицы: картинки и открытки

Автор: Екатерина Пулатова