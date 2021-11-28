О каких событиях напоминает нам православный календарь на декабрь - читайте на УНИАН.

Начало зимы ознаменуется для христиан целым перечнем важных дат. Среди них есть те, о которых знают даже люди, не посещающие церковь регулярно. День Святого Николая и великомученицы Екатерины - одни из них.

28 ноября начался Рождественский пост, который продлится до Рождества Христова и окончится 6 января. Также верующие западного обряда 25 декабря отметят католическое Рождество.

Ранее мы рассказывали, какими будут выходные дни декабря 2021.

Православный календарь 2021 на декабрь - подробно о торжествах

1 декабря - мученика Платона Анкирского, мучеников Романа, диакона и отрока Варула, Собор святых Эстонской земли

2 декабря - пророка Авдия, преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя, святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утешение"

3 декабря - предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла Константинопольского, патриарха, иконы Божией Матери "Соболевская"

4 декабря - введение в храм Пресвятой Богородицы

5 декабря - послепраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, благоверного князя Михаила Тверского, апостолов от 70 Филимона и Архипа

6 декабря - святителя Амфилохия, епископа Иконийского, благоверного великого князя Александра Невского, святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского

7 декабря - день памяти великомученицы Екатерины

8 декабря - предание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского, архиепископа

9 декабря - преподобного Алипия Столпника, освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве

10 декабря - празднование иконы Божией Матери "Знамение"

11 декабря - преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен

12 декабря - мученика Парамона и с ним 370 мучеников, преподобного Акакия Синайского

13 декабря - апостола Андрея Первозванного

14 декабря - проpока Наума, праведного Филарета Милостивого, мученика Анании Персянина

15 декабря - пророка Аввакума, иконы Божией Матери "Геронтисса"

16 декабря - пророка Софонии, преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского)

17 декабря - великомученицы Варвары

18 декабря - преподобного Саввы Освященного

19 декабря - день святого Николая Чудотворца

20 декабря - святителя Амвросия, епископа, преподобного Нила Столобенского, преподобного Антония Сийского

21 декабря - преподобного Патапия

22 декабря - зачатие Пресвятой Богородицы

23 декабря - мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа

24 декабря - пpеподобного Даниила Столпника

25 декабря - святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца

26 декабря - мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, мученицы Лукии Сиракузской

27 декабря - мучеников Фирса, Левкия, Каллиника, мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

28 декабря - преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского

29 декабря - проpока Аггея

30 декабря - пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила

31 декабря - святителя Модеста Иерусалимского.

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Автор: Кристина Кащавцева