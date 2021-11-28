Начало зимы ознаменуется для христиан целым перечнем важных дат. Среди них есть те, о которых знают даже люди, не посещающие церковь регулярно. День Святого Николая и великомученицы Екатерины - одни из них.
28 ноября начался Рождественский пост, который продлится до Рождества Христова и окончится 6 января. Также верующие западного обряда 25 декабря отметят католическое Рождество.
Ранее мы рассказывали, какими будут выходные дни декабря 2021.
Православный календарь 2021 на декабрь - подробно о торжествах
1 декабря - мученика Платона Анкирского, мучеников Романа, диакона и отрока Варула, Собор святых Эстонской земли
2 декабря - пророка Авдия, преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя, святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утешение"
3 декабря - предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла Константинопольского, патриарха, иконы Божией Матери "Соболевская"
4 декабря - введение в храм Пресвятой Богородицы
5 декабря - послепраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, благоверного князя Михаила Тверского, апостолов от 70 Филимона и Архипа
6 декабря - святителя Амфилохия, епископа Иконийского, благоверного великого князя Александра Невского, святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского
7 декабря - день памяти великомученицы Екатерины
8 декабря - предание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского, архиепископа
9 декабря - преподобного Алипия Столпника, освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве
10 декабря - празднование иконы Божией Матери "Знамение"
11 декабря - преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен
12 декабря - мученика Парамона и с ним 370 мучеников, преподобного Акакия Синайского
13 декабря - апостола Андрея Первозванного
14 декабря - проpока Наума, праведного Филарета Милостивого, мученика Анании Персянина
15 декабря - пророка Аввакума, иконы Божией Матери "Геронтисса"
16 декабря - пророка Софонии, преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского)
17 декабря - великомученицы Варвары
18 декабря - преподобного Саввы Освященного
19 декабря - день святого Николая Чудотворца
20 декабря - святителя Амвросия, епископа, преподобного Нила Столобенского, преподобного Антония Сийского
21 декабря - преподобного Патапия
22 декабря - зачатие Пресвятой Богородицы
23 декабря - мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа
24 декабря - пpеподобного Даниила Столпника
25 декабря - святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца
26 декабря - мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, мученицы Лукии Сиракузской
27 декабря - мучеников Фирса, Левкия, Каллиника, мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха
28 декабря - преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского
29 декабря - проpока Аггея
30 декабря - пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
31 декабря - святителя Модеста Иерусалимского.
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