Не "дезик" и не носки - что подарить на День святого Валентина мужу или парню, чтобы было оригинально и не на все деньги мира.

День святого Валентина - это повод еще раз напомнить о своих чувствах (или же признаться о них впервые). Поэтому влюбленные и пары со стажем всячески стараются порадовать свою половинку. Как угадать с подарком и подарить то, что запомнится или же пригодится? Предлагаем 14 идей на разный бюджет, что подарить мужчине на 14 февраля.

Что подарить мужу на 14 февраля/или парню - 7 идей подарков подороже

Выбирая, что подарить на День влюбленных мужчине, исходите из его интересов, чтобы подарок был полезным и в удовольствие. Высший пилотаж - сделать полезный парный подарок, ему любимому и себе любимой. Слишком дорогие подарки делать не стоит (если, конечно, в этом нет необходимости). Вряд ли оценят - говорим прямо - букет цветов и открытку с сердечками. Самый оптимальный вариант - "приятная мелочь" (или не совсем уж мелочь), которая, к примеру, будет символизировать ваши отношения, если вы встречаетесь. Если в отношениях давно - можно смело дарить и интимные вещи, и предметы для быта.

Итак, подарки на 14 февраля мужчине могут быть, например, такими:

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Сертификат в любимый магазин

Такой подарок хорош тем, что любимый человек сам сможет выбрать себе то, что ему нужно. Да и, будем честны, и самим не нужно ломать голову. Это может быть сертификат в магазин снаряжения, спортивный, рыболовный, вело-, оружия или одежды - лучше, конечно, выбирать то, чем интересуется мужчина. Тогда точно не прогадаете.

Абонемент на курсы массажа или в спортзал

От курса массажа не откажется ни один мужчина - этот подарок можно считать универсальным. Главное, убедитесь, что массажист - действительно профессионал своего дела, чтобы не навредить. Если мужчина занимается спортом или мечтает все время начать - дарите абонемент в спортзал.

Впечатление в подарок

Хороший вариант эмоционального подарка. Это может быть поход в квест-комнату, стрельба в тире, полет в аэротрубе, поездка на лошадях - выбор сейчас очень огромен и на любой вкус. Обязательно идите вместе - получите массу удовольствия.

Поездка в другой город

Подарите любимому (и себе) билеты на поездку в интересное место. Возьмите с собой пару вещей и налегке отправляйтесь в мини-путешествие. Можно даже ничего особо не планировать, если поехать в составе туристической группы. Хотите романтики - отправляйтесь только вдвоем и по своему маршруту.

Книги

Во все времена книги были и остаются одним из лучших подарков - каким бы консервативным он не казался. Книгу лучше выбирать, отталкиваясь от предпочтений мужчины, это может быть как художественная, так и бизнес-литература.

Конструктор

Многие мужчины любят мастерить своими руками, а в детстве собирали модельки самолетов и автомобилей. Сейчас их могут заменить конструкторы, которых ныне - хоть пруд пруди. Это может быть и что-то из серии "Лего", и 3-D конструктор или даже механический - и помните, что конструкторов много не бывает.

Часы или украшения

Наручные часы - всегда полезный подарок. Не обязательно (да и не нужно) покупать брендовые - они могут выглядеть неуместно и обязывающе, если вы встречаетесь недавно. Выберите что-то недорогое, но качественное. Практичный подарок особенно оценят "земные" мужчины - Тельцы, Девы и Козероги.

Из украшений мужчине можно подарить браслет - например, кожаный или из серебра, но и они не должны быть очень дорогими. Такие подарки, кстати, часто делают парными - с подвесками или надписями для него и для нее.

Что подарить на 14 февраля парню или мужу - 7 подарков подешевле

Если не стоит задача ошеломить, а нужно просто сделать показать любимому, как он вам дорог - это можно сделать с помощью недорогих, но интересных подарков. Кстати, смешные носки тоже можно подарить - если вы давно в отношениях. Но можно и не только их.

Итак, что подарить парню на День влюбленных или мужу из недорогих вариантов:

Настольную игру для двоих

Сегодня таких игр есть огромное разнообразие, на любой вкус и интересы - фанты, пикантные романтические задачи, "пати в кровати" и т.п.

Зажигалка, портсигар, брелок

Если мужчина курит, как подарок можно преподнести зажигалку, портсигар или набор кубинских сигар. Но если хотите, чтобы мужчина бросил курить - лучше такое не дарить. Тогда лучше сделать презент в виде оригинального брелка - например, с совместной фотографией.

Съедобный букет

К цветам мужчины как-то безразличны, но "букет" из копченой колбаски, мяса или рыбы с "Пепси" или более крепким напитком - это хорошая идея. Для сладкоежек можно организовать "букет" из сладостей - шоколадок, батончиков и бисквитов.

Романтический ужин для двоих

Превратите обычный ужин в что-то необычайно красивое и вкусное. Атмосферная музыка, свечи и, конечно, ваш фирменный пирог, торт или мясо - ни один мужчина не посчитает это банальным.

Почетная грамота и золотая медаль

Можно придумать шуточную номинацию, звание и благодарность своему любимому мужчине - и торжественно вручить. Например, во время романтического ужина.

Чековая книжка желаний

Необычный, милый и веселый подарок. Правда, подумайте дважды, чем дарить, ведь мужчина может пожелать освободить его от мытья посуды или же посадить вас играть с ним в приставку. Будьте готовы исполнять желания (а лучше пусть в этой книжке будет не очень много чеков).

Банка с записками, подарок хенд-мейд

Подарки на 14 февраля своими руками - особенные по причине того, что в них вложены частичка души. Как идеи для такого подарка - записки в банке с перечнем 100 причин, почему вы любите мужчину, вышитая вами подушка или связанные вами носки. Такие, поверьте, не убьют романтику.

Не забывайте, что самый главный подарок на 14 февраля - это напоминание о ваших искренних и светлых чувствах, это то, чему ваша половинка обрадуется намного больше, чем коробочкам в красивой обертке.

Ранее мы расказывали, что это за праздник - День святого Валентина - кто его придумал и зачем.

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