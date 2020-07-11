11 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

11 июля – 192-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 173 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 11 июля 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день шоколада и Всемирный день народонаселения.

В США - День черничного маффина, День черешни «Rainier», День бесплатного «слурпи», День подбадривания одиноких, в Латвии - Праздник моря, в КНР - День моря, в Северной Ирландии - Одиннадцатая ночь, в Монголии - День народной революции, в Бельгии - Битва золотых шпор, или Праздник фламандской общины, в ЕС - День памяти геноцида в Сребренице, в Польше - День памяти жертв геноцида, в Аргентине - День бандонеона.

Памятные даты 11 июля, годовщины и события

В 1776 году английский военный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского общества и капитан Королевских ВМС, возглавлявший три кругосветные экспедиции, - Джеймс Кук отплыл из Плимута на «Resolution» в свою последнюю экспедицию. 14 февраля 1779 года 50-летний капитан был убит жителями Гавайских островов. 22 февраля 1779 года останки Кука были захоронены в море.

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В 1893 году японец Кокити Микимото впервые получил искусственный жемчуг.

В 1903 году по инициативе Королевского яхт-клуба ирландского города Корк состоялись первые гонки судов с паровым двигателем.

В 1905 году была создана Международная ассоциация спортивных кеглей.

В 1933 году в Женеве была принята международная конвенция по контролю за наркотиками.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 июля чтит память преподобных Германа и Сергия - праведников и чудотворцев. Другие названия праздника: «Канун Петрова дня», «Конец Петрова поста», «Крапивные заговины». Считалось, что после этой даты крапива теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев этого жгучего растения - последние в этом году.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя жениться, потому что под венцом будете и второй раз стоять. Если вашим детям меньше года, то их сегодня нельзя стричь, иначе они плохо будут говорить. Мед лучше не покупайте, он может забродить. Если вы сегодня уснете днем, то голова будет до вечера болеть. Постарайтесь не ссорится, иначе размолвка затянется надолго.

Приметы на 11 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- кукушка куковать перестала - зима будет ранняя;

- погода безветренная, а лес шумит – к дождю;

- вода в реках и колодцах прибывает - к ненастью.

11 июля именины

Именины у Германа, Ивана, Сергея, Павла и Василия.

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