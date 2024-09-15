Во Всемирный день отца поздравьте близкого человека и поблагодарите за заботу.

День отца 2024 отмечается в третье воскресенье сентября - в этом году это 15 число. Сегодня мы чествуем одного из двух самых близких людей в нашей жизни. Быть отцом - это большое счастье, тяжелый труд и немалая ответственность. В этот день стоит поздравить папу с праздником - мы собрали самые красивые поздравления, трогательные стихи и картинки.

Когда День отца в Украине - история праздника

День отца в нашей стране имеет несколько дат. В 2013 году Минсоцполитики утвердило проект "О Дне отца", который предложено отмечать ежегодно в третье воскресенье сентября. Проект был поддержан правительством.

В 2019 году по указу президента Петра Порошенко был учрежден указ, по которому праздник отмечается в третье воскресенье июня, как и Международный день отца. Такая дата известна во многих странах мира.

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День отца - поздравления и картинки

С Днем отца я папу поздравляю,

Ведь на свете лучше не сыскать!

Сохранить тепло в душе желаю,

Руки в трудный миг не опускать.

Оставаться каменной стеною

Для друзей и любящей семьи.

Счастья, мира, радости, покоя,

Пусть мечты сбываются твои!

***

Папочка, милый, тебя поздравляю,

Не видя, тебя, я безумно скучаю...

Ты лучший на свете, ты самый любимый,

Немножечко строгий, но очень ранимый.

Живи очень долго, печали не знай,

Гостей в своём доме почаще встречай,

Всегда улыбайся... Мы все тебя любим!

В любую минутку тебя приголубим!

***

Поздравляю с Днём отца!

Пусть везения станет больше

И любовь живёт в глазах,

Длятся все успехи дольше.

Искромётный позитив

В каждом деле пусть поможет,

Будь всегда жизнелюбив,

Чтобы счастье лишь умножить!

***

Поздравляю с Днём отца!

Пусть мечты исполнятся,

Будет радость без конца,

Жизнь теплом наполнится.

Будет счастлива семья,

И любовь лишь множится,

Пусть поёт душа твоя,

И пускай всё сложится!

***

Мой отец, ты самый лучший,

Нет тебя на свете круче!

Умный, смелый, справедливый,

Не занудный, терпеливый.

С Днём отца тебя, родной,

Поздравляем всей семьёй!

Будь подтянут как всегда,

Грусть, печали - ерунда.

Оставайся семьянином

Лучшим, добрым и любимым,

Нам опорой будь надёжной

И поддержкой неотложной!

***

В День отца тебе желаю

Радости, любви, добра,

Чтоб здоровье и удача

Были бы с тобой всегда,

Пусть детишки будут рядом,

Дарят ласку и тепло,

А проблемы и печали

Пусть уходят далеко!

***

С Днём отца тебя поздравить

Я сегодня тороплюсь,

Будь отважным всем на зависть,

Прогони из мыслей грусть!

Это истинное чудо -

Папочкой любимым стать,

Пусть тебя детишки будут

Очень сильно обожать!

***

Поздравляю с Днём отца!

Пусть везение веселит,

Пусть исполнится мечта,

И любовь в глазах горит.

В сердце нежность расцветёт,

Дети радуют всегда,

И успешность круглый год

Верно балует тебя!

***

Поздравляю с особенным праздником - Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это - счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!

***

Поздравляю с Днем отца! Это поистине праздник для настоящих мужчин, ведь всегда быть достойным примером для своих детей - это и есть мужество. Только отец может всему научить, поделиться опытом и защитить от любых неприятностей. С праздником, дорогие папы!

***

Дорогой папа, поздравляю тебя с чудесным праздником, с Днем отца! Ты всегда был не только любящим отцом, но и мудрым наставником. Желаю тебе сил, выносливости, мужества, выдержки, мудрости. Пусть все преграды падут перед твоей харизмой, а твой оптимизм выручает даже в экстремальных обстоятельствах. Удачи тебе!

***

Поздравляю тебя с днём отца, хочу пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть дети радуют тебя, и что бы ты гордился ими, будь им верным другом и в ответ получи от них любовь, преданность и взаимопонимание!

***

Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя.

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