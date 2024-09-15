День отца 2024 отмечается в третье воскресенье сентября - в этом году это 15 число. Сегодня мы чествуем одного из двух самых близких людей в нашей жизни. Быть отцом - это большое счастье, тяжелый труд и немалая ответственность. В этот день стоит поздравить папу с праздником - мы собрали самые красивые поздравления, трогательные стихи и картинки.
Когда День отца в Украине - история праздника
День отца в нашей стране имеет несколько дат. В 2013 году Минсоцполитики утвердило проект "О Дне отца", который предложено отмечать ежегодно в третье воскресенье сентября. Проект был поддержан правительством.
В 2019 году по указу президента Петра Порошенко был учрежден указ, по которому праздник отмечается в третье воскресенье июня, как и Международный день отца. Такая дата известна во многих странах мира.
День отца - поздравления и картинки
С Днем отца я папу поздравляю,
Ведь на свете лучше не сыскать!
Сохранить тепло в душе желаю,
Руки в трудный миг не опускать.
Оставаться каменной стеною
Для друзей и любящей семьи.
Счастья, мира, радости, покоя,
Пусть мечты сбываются твои!
***
Папочка, милый, тебя поздравляю,
Не видя, тебя, я безумно скучаю...
Ты лучший на свете, ты самый любимый,
Немножечко строгий, но очень ранимый.
Живи очень долго, печали не знай,
Гостей в своём доме почаще встречай,
Всегда улыбайся... Мы все тебя любим!
В любую минутку тебя приголубим!
***
Поздравляю с Днём отца!
Пусть везения станет больше
И любовь живёт в глазах,
Длятся все успехи дольше.
Искромётный позитив
В каждом деле пусть поможет,
Будь всегда жизнелюбив,
Чтобы счастье лишь умножить!
***
Поздравляю с Днём отца!
Пусть мечты исполнятся,
Будет радость без конца,
Жизнь теплом наполнится.
Будет счастлива семья,
И любовь лишь множится,
Пусть поёт душа твоя,
И пускай всё сложится!
***
Мой отец, ты самый лучший,
Нет тебя на свете круче!
Умный, смелый, справедливый,
Не занудный, терпеливый.
С Днём отца тебя, родной,
Поздравляем всей семьёй!
Будь подтянут как всегда,
Грусть, печали - ерунда.
Оставайся семьянином
Лучшим, добрым и любимым,
Нам опорой будь надёжной
И поддержкой неотложной!
***
В День отца тебе желаю
Радости, любви, добра,
Чтоб здоровье и удача
Были бы с тобой всегда,
Пусть детишки будут рядом,
Дарят ласку и тепло,
А проблемы и печали
Пусть уходят далеко!
***
С Днём отца тебя поздравить
Я сегодня тороплюсь,
Будь отважным всем на зависть,
Прогони из мыслей грусть!
Это истинное чудо -
Папочкой любимым стать,
Пусть тебя детишки будут
Очень сильно обожать!
***
Поздравляю с Днём отца!
Пусть везение веселит,
Пусть исполнится мечта,
И любовь в глазах горит.
В сердце нежность расцветёт,
Дети радуют всегда,
И успешность круглый год
Верно балует тебя!
***
Поздравляю с особенным праздником - Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это - счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!
***
Поздравляю с Днем отца! Это поистине праздник для настоящих мужчин, ведь всегда быть достойным примером для своих детей - это и есть мужество. Только отец может всему научить, поделиться опытом и защитить от любых неприятностей. С праздником, дорогие папы!
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Дорогой папа, поздравляю тебя с чудесным праздником, с Днем отца! Ты всегда был не только любящим отцом, но и мудрым наставником. Желаю тебе сил, выносливости, мужества, выдержки, мудрости. Пусть все преграды падут перед твоей харизмой, а твой оптимизм выручает даже в экстремальных обстоятельствах. Удачи тебе!
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Поздравляю тебя с днём отца, хочу пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть дети радуют тебя, и что бы ты гордился ими, будь им верным другом и в ответ получи от них любовь, преданность и взаимопонимание!
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Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя.