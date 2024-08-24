24 августа Украина отмечает свой День независимости в 33-ий раз.

Ежегодной 24 августа украинцы отмечают главный государственный праздник - День независимости Украины. В этот день мы чествуем самый большой дар, который может быть у народа - свободу и независимость.

История Дня независимости Украины

Украина добивалась независимости много лет. В 1918 году украинцы провозгласили о создании собственного государства IV Универсалом Центральной Рады УНР.

16 августа 1990 Верховная Рада УССР приняла декларацию о государственном суверенитете Украины. Однако наша страна ещё не стала независимой. Лишь через год, 24 августа 1991 года, Верховный совет УССР созвал чрезвычайное внеочередное заседание и принял постановление о независимости. В тот же год 1 декабря большинство граждан подтвердили стремление к независимости на всеукраинском референдуме.

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Как отметят День независимости Украины в 2024 году

Обычно этот день отмечают с большим размахом - устраивают концерты, ярмарки и народные гуляния. Однако День независимости Украины 2024 пройдет в условиях полномасштабной войны. Массовых мероприятий в этом году не будет, чтобы не подвергать людей опасности. Сегодня особенно важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Хоть массовых мероприятий сегодня не будет, каждый человек может отметить праздник самостоятельно, надев вышиванку. А лучший способ отпраздновать - сделать пожертвование Вооруженным силам, которые и отстаивают независимость Украины.

Картинки и поздравления с Днем независимости Украины 2024

В День независимости нашей

Пусть Украина станет краше!

Любить страну всем пожелаю,

Ведь лучше я страны не знаю.

Пусть солнце здесь всем ярко светит.

Мир будет пусть на всей планете.

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну большой успех!

***

Украина нынче отмечает

Независимость свою!

Потому и поздравляю,

Пожелать тебе хочу,

Чтоб страна лишь процветала,

Населенье чтоб росло.

Чтоб проблемок было мало,

Чтоб все было хорошо.

***

По большой стране красивой

Отголоском новой силы

Звон летит во все концы,

Дар, что дали нам отцы

Разглашая там и тут.

А услышав его люд,

Верит в то, что Украина

От людей неотделима.

Как и всей стране большой

Равно будет мир, покой,

Удачным будет путь любой.

***

С Днем независимости я

Поздравить всю хочу державу,

Пусть процветает Украина,

Ей горя выпало немало.

Желаю мира и достатка,

Свобод и прав, добра, удачи,

Под небом мирным пусть легко

Решаются в судьбе задачи!

***

Украина независима, а значит

Мы желаем ей успехов и удачи,

Процветает пусть любимая страна,

Ведь для всех нас Украина так важна!

Наш родимый и цветущий милый дом

Пусть становится все лучше день за днем,

С каждым годом государство прославлять

Будем дружно, чтобы в счастье утопать!

***

Поздравляю с Днем независимости! Много испытаний выпало Украине и её народу, и ещё много испытаний нам предстоит пройти. Но мы обязательно справимся, и станем крепче, сильнее, сплоченнее! Слава Украине и слава нашим Героям!

***

Поздравляю с Днём независимости Украины и желаю богатой, яркой, беззаботной, увлекательной и процветающей жизни в любимой стране. Пусть Украина не знает трудных времён, пусть скорее выборет победу! Желаю трудиться во благо Украины, желаю себе и близким дарить счастье и любовь!

***

Пусть этот день в сердцах живет всегда, приносит нам уют и радость. Я хочу пожелать, чтобы душа чувствовала свободу, а сердце любовь. Пусть никогда Украина не знает ничего иного, кроме счастья!

***

Поздравляю с Днем независимости Украины и желаю жить долго и счастливо в дружной и процветающей стране под мирным небом. Желаю скорейшей победы и возвращения домой всех украинских воинов. Живите с чудесным настроением и большим энтузиазмом, с безмерной любовью в сердце и вечной гордостью за свою Родину!

***

Сегодня наша страна отмечает День Независимости - день достоинства, силы и веры в себя. Желаю тебе чувствовать эту силу внутри себя, и чтобы наши общие достижения всегда напоминали о важности единства!

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В День Независимости хочу пожелать тебе крепкого здоровья, неистощимой энергии и нескончаемого оптимизма. Пусть твои мечты сбываются, а Украина процветает на твоих глазах!

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