В День Киева 2023 киевлян и гостей столицы ждет много интересного.

28 мая украинцы отметят День Киева 2023. Ежегодно день рождения Киева проводится в последнее воскресенье мая, и в честь праздника проводятся концерты и другие мероприятия. Этот год не станет исключением, хотя из-за действия военного положения акции будут более скромными. Кроме того, не будет традиционного большого концерта на Майдане Независимости и салютов.

День Киева - история праздника

День Киева впервые отметили в 1982 году, в 1500-ую годовщину основания города. Празднованию препятствовала Москва, опасаясь, что он пробудит у украинцев националистические настроения. На праздник коммунисты открыли Арку дружбы народов как символ "воссоединения Украины с Россией". В 2023 году композицию переименовали в Арку Свободы украинского народа.

После обретения независимости Украины День Киева отмечают ежегодно в последнее воскресенье мая. Празднование растягивается на все выходные. Появилась традиция устраивать большой концерт в центре города, а также организовывать выставки, показы фильмов, пробеги, ярмарки.

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Сколько лет Киеву в 2023 году

Точная дата основания Киева является предметом многолетних дискуссий между историками. Условным годом основания столицы считают 482 год. Именно такая дата упоминалась в летописи 882 года.

Если принять 482 год за год основания столицы, то в 2023 году Киеву исполнится 1541 год.

Программа на День Киева 2023 - куда сходить

В 2023 из-за действия военного положения больших массовых мероприятий и фейерверков в Киеве не будет. Вот куда можно сходить в столице 27 и 28 мая:

Выставки . Музей истории Киева к празднику подготовил развлекательно-познавательную программу. Здесь будут проводить мастер-классы и нескучные лекции для детей и взрослых с привлечением актеров. Время проведения: 27 мая, 15:00; 28 мая, 12:00. Цена - от 80 до 500 гривень.

. Музей истории Киева к празднику подготовил развлекательно-познавательную программу. Здесь будут проводить мастер-классы и нескучные лекции для детей и взрослых с привлечением актеров. Время проведения: 27 мая, 15:00; 28 мая, 12:00. Цена - от 80 до 500 гривень. Кинофестиваль . Кинотеатр "Жовтень" показывает фильмы, фотовыставки и ярмарки, посвященные Киеву. 27 мая кинотеатр работает с 14:00, 28 числа - с 11:00. Цены на билет - от 150 гривень.

. Кинотеатр "Жовтень" показывает фильмы, фотовыставки и ярмарки, посвященные Киеву. 27 мая кинотеатр работает с 14:00, 28 числа - с 11:00. Цены на билет - от 150 гривень. Бесплатные экскурсии . 27 и 28 мая в столице проведут 6 экскурсий по историческим районам - Лукьяновке, Подоле и Контрактовой площади. Экскурсии бесплатные, но для участия в них нужно заранее зарегистрироваться на сайте КГГА.

. 27 и 28 мая в столице проведут 6 экскурсий по историческим районам - Лукьяновке, Подоле и Контрактовой площади. Экскурсии бесплатные, но для участия в них нужно заранее зарегистрироваться на сайте КГГА. Ярмарка народного искусства пройдет 27-28 мая во двое Музея Ивана Гончара. Музей работает с 10:00 до 19:00. Цена - 50 гривень.

пройдет 27-28 мая во двое Музея Ивана Гончара. Музей работает с 10:00 до 19:00. Цена - 50 гривень. Выставка в Национальном музее истории Украины состоится 28 мая с 12:00 до 16:15. В программе выставки - показ реконструкций древних музыкальных инструментов, одежды и доспехов, концерт бандуристов, шоу от школы ирландского танца и др. Цена билета - 100 гривень.

состоится 28 мая с 12:00 до 16:15. В программе выставки - показ реконструкций древних музыкальных инструментов, одежды и доспехов, концерт бандуристов, шоу от школы ирландского танца и др. Цена билета - 100 гривень. Концерт Александра Положинского, лидера группы "Тартак" и военнослужащего 47-й бригады ВСУ, состоится 28 мая в 19:00 в Docker pub. Цена билета - от 675 гривень.

Обратите внимание, что в случае объявления воздушной тревоги публичные места в Киеве закрываются для посетителей, а общественный транспорт останавливается до отбоя тревоги.

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