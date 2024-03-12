12 марта свои именины отмечают мальчики и мужчины по имени Григорий. В этот же день православная церковь вспоминает святителя Горигория Двоеслова, Папу Римского. К святому обращаются за помощью в получении знаний, за мудростью в принятии важных решений. Также святой Григорий - заступник всех мужчин, которые носят это имя. Как поздравить и что пожелать им в день именин - читайте ниже.
- Григорий - значение имени
- Когда день Григория по церковному календарю
- Поздравления с именинами Григория
Григорий - значение имени
Имя Григорий имеет древнегреческие корни и происходит от слова "грегорео" - в переводе это значит "бодрствую".
Когда день Григория по церковному календарю
Кроме 12 марта, у Григория день ангела выпадает свыше 50 раз в году. Среди самых главных такие даты:
- 8 января, 28 сентября - вспоминают Григория Печерского Чудотворца;
- 10 января - епископа Григория Нисского;
- 25 января, 30 января - патриарха Константинопольского Григория Богослова;
- 12 августа - преподобного Григория Синаита;
- 14 ноября - архиепископа Григория Паламы;
- 17 ноября - епископа Григория Чудотворца Неокесарийского.
Напомним, что в связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь даты всех именин сдвинулись по времени на 13 дней раньше.
Поздравления с именинами Григория
Желаю в этот день особый, славный,
Тебе прекрасных, долгих лет,
Желаю жизни очень яркой,
О прошлом ты не сожалей.
Еще тебе желаю милый Гриша,
Успеха, он порой необходим,
И на пути, чтоб не было помехи,
Чтобы для всех ты был незаменим.
***
От души поздравляю тебя, Григорий! Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремлённым и успешным. Пусть твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!
***
Пускай не будет в жизни никаких проблем,
Пускай печалей никогда не будет слышно.
И не тревожит грусть пускай совсем,
Мечты твои пускай сбываются все, Гриша!
Я от души приветствую тебя!
Хочу чтобы всегда ты улыбался,
И счастлив чтобы был всегда
И никогда в себе не сомневался.
***
Дорогой Гриша, искренне тебя поздравляю! Пусть всё прожитое остается позади лишь воспоминанием, настоящее радует тебя каждый день, а будущее остается приятным сюрпризом! Будь в жизни всегда лучшим и первым! Желаю тебе всегда идти к своей цели, не боясь никаких препятствий!
***
Пожелать хочу, Григорий,
Жить с поющею душой,
Пусть удача, словно море,
Разольётся пред тобой!
И от денежного роста
Закружится голова,
И мечты твои все просто
Воплотятся на раз-два!
***
Поздравляю, Григорий. Гордости сердца, Разнообразия жизни, Интереса в увлечениях, Гениальности в идеях, Огромного счастья, Решительности характера, Игривого настроения, Йода оптимизма от любых царапин души. Будь успешен, здоров и всегда в себе уверен, Гриша!
***
Девиз Григория по жизни -
Всем людям оптимизм дарить,
Он заряжает всех удачей,
С ним есть о чем поговорить.
Желаем мы ему за годы
Энергию не растерять,
Быть верным, преданным и честным,
И свой девиз не забывать.
***
Гриша! Пусть сбудется все, что ты хочешь. Пусть будет рядом все, что ценно и дорого. Большой тебе любви, здоровья и счастья в день именин!
***
Гриша, Гришенька, Григорий,
Ты по жизни оптимист.
Так живи, не зная горя,
Будь в душе авантюрист!
Что загадано - исполни,
Рвись вперед, стремись, мечтай
И свою удачи птицу
Ты из рук не выпускай!
***
Гриша, с именинами! Желаем не стареть ни телом, ни душой! Всегда будь молодым и полным сил, чтоб каждый прожитый час был дорог и мил. Желаем не знать в жизни тревоги, бед и зла! Любви и верности тебе, жизненного рая и счастья без конца.
***
У девчонок от тебя
Напрочь сносит крышу.
Обаятельный парнишка,
Наш красавчик Гриша.
Мы тебе любви желаем
Верной и глубокой.
Чтобы в жизни никогда
Не был одиноким.
***
Григорий, примите наши пожелания Вам - добиваться успеха в каждом начинании, не сомневаться в каждом своем решении, находить самый легкий и простой выход из любой трудной ситуации и быть всегда на высоте!
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