У Григория именины бывают несколько раз в году, одна из важных дат - 12 марта.

12 марта свои именины отмечают мальчики и мужчины по имени Григорий. В этот же день православная церковь вспоминает святителя Горигория Двоеслова, Папу Римского. К святому обращаются за помощью в получении знаний, за мудростью в принятии важных решений. Также святой Григорий - заступник всех мужчин, которые носят это имя. Как поздравить и что пожелать им в день именин - читайте ниже.

Григорий - значение имени

Имя Григорий имеет древнегреческие корни и происходит от слова "грегорео" - в переводе это значит "бодрствую".

Когда день Григория по церковному календарю

Кроме 12 марта, у Григория день ангела выпадает свыше 50 раз в году. Среди самых главных такие даты:

Видео дня

8 января, 28 сентября - вспоминают Григория Печерского Чудотворца;

10 января - епископа Григория Нисского;

25 января, 30 января - патриарха Константинопольского Григория Богослова;

12 августа - преподобного Григория Синаита;

14 ноября - архиепископа Григория Паламы;

17 ноября - епископа Григория Чудотворца Неокесарийского.

Напомним, что в связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь даты всех именин сдвинулись по времени на 13 дней раньше.

Поздравления с именинами Григория

Желаю в этот день особый, славный,

Тебе прекрасных, долгих лет,

Желаю жизни очень яркой,

О прошлом ты не сожалей.

Еще тебе желаю милый Гриша,

Успеха, он порой необходим,

И на пути, чтоб не было помехи,

Чтобы для всех ты был незаменим.

***

От души поздравляю тебя, Григорий! Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремлённым и успешным. Пусть твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!

***

Пускай не будет в жизни никаких проблем,

Пускай печалей никогда не будет слышно.

И не тревожит грусть пускай совсем,

Мечты твои пускай сбываются все, Гриша!

Я от души приветствую тебя!

Хочу чтобы всегда ты улыбался,

И счастлив чтобы был всегда

И никогда в себе не сомневался.

***

Дорогой Гриша, искренне тебя поздравляю! Пусть всё прожитое остается позади лишь воспоминанием, настоящее радует тебя каждый день, а будущее остается приятным сюрпризом! Будь в жизни всегда лучшим и первым! Желаю тебе всегда идти к своей цели, не боясь никаких препятствий!

***

Пожелать хочу, Григорий,

Жить с поющею душой,

Пусть удача, словно море,

Разольётся пред тобой!

И от денежного роста

Закружится голова,

И мечты твои все просто

Воплотятся на раз-два!

***

Поздравляю, Григорий. Гордости сердца, Разнообразия жизни, Интереса в увлечениях, Гениальности в идеях, Огромного счастья, Решительности характера, Игривого настроения, Йода оптимизма от любых царапин души. Будь успешен, здоров и всегда в себе уверен, Гриша!

***

Девиз Григория по жизни -

Всем людям оптимизм дарить,

Он заряжает всех удачей,

С ним есть о чем поговорить.

Желаем мы ему за годы

Энергию не растерять,

Быть верным, преданным и честным,

И свой девиз не забывать.

***

Гриша! Пусть сбудется все, что ты хочешь. Пусть будет рядом все, что ценно и дорого. Большой тебе любви, здоровья и счастья в день именин!

***

Гриша, Гришенька, Григорий,

Ты по жизни оптимист.

Так живи, не зная горя,

Будь в душе авантюрист!

Что загадано - исполни,

Рвись вперед, стремись, мечтай

И свою удачи птицу

Ты из рук не выпускай!

***

Гриша, с именинами! Желаем не стареть ни телом, ни душой! Всегда будь молодым и полным сил, чтоб каждый прожитый час был дорог и мил. Желаем не знать в жизни тревоги, бед и зла! Любви и верности тебе, жизненного рая и счастья без конца.

***

У девчонок от тебя

Напрочь сносит крышу.

Обаятельный парнишка,

Наш красавчик Гриша.

Мы тебе любви желаем

Верной и глубокой.

Чтобы в жизни никогда

Не был одиноким.

***

Григорий, примите наши пожелания Вам - добиваться успеха в каждом начинании, не сомневаться в каждом своем решении, находить самый легкий и простой выход из любой трудной ситуации и быть всегда на высоте!

Ранее мы рассказывали, у кого будут именины в марте 2024.

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