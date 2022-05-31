Когда день блондинок в 2022 году и какие уникальные факты нужно знать об этих красавицах - читайте в материале УНИАН.

Ежегодно Всемирный день блондинок отмечается 31 мая. Поводом для праздника стал сексизм - в 2001-м году девушки-юристы и адвокаты в США поняли, что коллеги-мужчины не воспринимают их серьезно. Причиной тому стал цвет волос и множество стереотипов. Первое шествие против дискриминации произошло 9 июля 2001 года, а в 2003 году ЮНЕСКО учредил этот праздник.

УНИАН подскажет, как поздравить белокурых красавиц в День блондинок 2022.

Всемирный день блондинок - интересные факты

Блондинами называются люди, у которых светлый цвет кожи и волос, а глаза, чаще всего, зеленого или голубого цвета. Считается, что родина блондинов - Скандинавия, где каждый третий житель обладает таким оттенков локонов.

УНИАН собрал несколько гипотез относительно людей со светлым цветом волос:

считается, что у блондинов болевой порог ниже, чем у людей с более темными кудрями;

Афродита была первой знаменитой блондинкой;

средний уровень IQ у блондинок выше, чем у рыжих или брюнеток, именно блондинки чаще занимают руководящие должности;

ген блондинов постепенно исчезает с планеты - ученые считают, что к 2202 году мы можем потерять его совсем;

килограмм волос натурального цвета блонд стоит около 1000$;

волосы у блондинов кажутся тонкими и редкими, но это не так - шевелюра у белокурых красавиц пышнее и гуще, чем у кого-либо.

Одна из самых известных блондинок Мерилин Монро не была такой от рождения - он обесцвечивала свои волосы. Кроме того, ходит легенда, что актриса наотрез отказывалась сниматься в фильмах, если кроме нее там будет еще хотя бы одна девушка со светлыми волосами.

С днем блондинки - картинки и поздравления

С Днем блондинок тебя поздравляю,

С этим светлым блондинистым днем.

Светлых дней тебе в жизни желаю,

Будь согрета ты счастья лучом.

Пусть уйдут все печали, обиды,

А улыбка твоя расцветет.

Будь счастливой, успешной, любимой.

Долгой жизни тебе без забот.

Пусть блондинистый цвет помогает

Тебе в жизни всегда и во всём.

Ангел светлый пускай охраняет

От невзгод тебя нежным крылом.

Поздравляю с Днём блондинок. Желаю всегда оставаться ярким солнышком, белой полосой в жизни близких людей, яркой удачей и доброй надеждой. Желаю украшать этот мир безупречной красотой и светлой головой, желаю быть искренне любимой и неподражаемой.

***

Всех подруг моих блондинок

Поздравляю от души.

И в последний день весенний

Пусть исполнятся мечты.

Вы обиду не таите,

Если в след вам говорят,

Что у глупенькой блондинки

В голове сплошной бардак.

Вы успешны и красивы,

Вам завидуют всегда.

Будьте счастливы, любимы,

Вас порадует судьба.

Поздравляю с Днём блондинок. Желаю всегда быть яркой и эффектной, очаровательной и неповторимой. Пусть твою светлую голову всегда посещают интересные мысли, пусть твоя улыбка и красота наполняет светом счастья и радости этот мир. Иди по жизни, в себе не сомневаясь и каждый раз убеждаясь в том, что блондинка - это нежность, страсть, прелесть и изящность.

***

Ты — прекрасная блондинка,

Солнцем поцелованная,

Твоя сила средь мужчин

Прядью обоснована.

Поздравляю с днем блондинок

И хочу тебе сказать,

Чтобы цвет волос, красотка,

Ты не вздумала менять.

Пусть струится локон светлый,

Дарит платина удачу,

Цвет твоих прекрасных кудрей

Справится с любой задачей.

Всех белокурых красавиц поздравляю с Днем блондинки! Желаю, чтобы стереотипы вас не касались. Чтобы золото волос очаровывало и манило своими переливами и оттенками. Чтобы женское счастье отражалось в горящих глазах. Будьте вечно молоды и бесподобно красивы!

***

С Днем блондинок поздравляю,

Тебя, любимая, родная,

И в этот день тебе желаю,

Счастья без конца и края!

Пусть исполняются надежды,

И пусть сбываются мечты,

Всегда ты будешь хрупкой, нежной,

Королевой красоты!

Всех белокурых, светловолосых - девчонок, девушек, женщин и бабушек, поздравляю с Днём блондинок. Будьте очаровательными и неодолимыми, пусть ваши улыбки делают этот мир прекрасней!

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