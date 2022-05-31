Ежегодно Всемирный день блондинок отмечается 31 мая. Поводом для праздника стал сексизм - в 2001-м году девушки-юристы и адвокаты в США поняли, что коллеги-мужчины не воспринимают их серьезно. Причиной тому стал цвет волос и множество стереотипов. Первое шествие против дискриминации произошло 9 июля 2001 года, а в 2003 году ЮНЕСКО учредил этот праздник.
УНИАН подскажет, как поздравить белокурых красавиц в День блондинок 2022.
Всемирный день блондинок - интересные факты
Блондинами называются люди, у которых светлый цвет кожи и волос, а глаза, чаще всего, зеленого или голубого цвета. Считается, что родина блондинов - Скандинавия, где каждый третий житель обладает таким оттенков локонов.
УНИАН собрал несколько гипотез относительно людей со светлым цветом волос:
- считается, что у блондинов болевой порог ниже, чем у людей с более темными кудрями;
- Афродита была первой знаменитой блондинкой;
- средний уровень IQ у блондинок выше, чем у рыжих или брюнеток, именно блондинки чаще занимают руководящие должности;
- ген блондинов постепенно исчезает с планеты - ученые считают, что к 2202 году мы можем потерять его совсем;
- килограмм волос натурального цвета блонд стоит около 1000$;
- волосы у блондинов кажутся тонкими и редкими, но это не так - шевелюра у белокурых красавиц пышнее и гуще, чем у кого-либо.
Одна из самых известных блондинок Мерилин Монро не была такой от рождения - он обесцвечивала свои волосы. Кроме того, ходит легенда, что актриса наотрез отказывалась сниматься в фильмах, если кроме нее там будет еще хотя бы одна девушка со светлыми волосами.
С днем блондинки - картинки и поздравления
С Днем блондинок тебя поздравляю,
С этим светлым блондинистым днем.
Светлых дней тебе в жизни желаю,
Будь согрета ты счастья лучом.
Пусть уйдут все печали, обиды,
А улыбка твоя расцветет.
Будь счастливой, успешной, любимой.
Долгой жизни тебе без забот.
Пусть блондинистый цвет помогает
Тебе в жизни всегда и во всём.
Ангел светлый пускай охраняет
От невзгод тебя нежным крылом.
Поздравляю с Днём блондинок. Желаю всегда оставаться ярким солнышком, белой полосой в жизни близких людей, яркой удачей и доброй надеждой. Желаю украшать этот мир безупречной красотой и светлой головой, желаю быть искренне любимой и неподражаемой.
***
Всех подруг моих блондинок
Поздравляю от души.
И в последний день весенний
Пусть исполнятся мечты.
Вы обиду не таите,
Если в след вам говорят,
Что у глупенькой блондинки
В голове сплошной бардак.
Вы успешны и красивы,
Вам завидуют всегда.
Будьте счастливы, любимы,
Вас порадует судьба.
Поздравляю с Днём блондинок. Желаю всегда быть яркой и эффектной, очаровательной и неповторимой. Пусть твою светлую голову всегда посещают интересные мысли, пусть твоя улыбка и красота наполняет светом счастья и радости этот мир. Иди по жизни, в себе не сомневаясь и каждый раз убеждаясь в том, что блондинка - это нежность, страсть, прелесть и изящность.
***
Ты — прекрасная блондинка,
Солнцем поцелованная,
Твоя сила средь мужчин
Прядью обоснована.
Поздравляю с днем блондинок
И хочу тебе сказать,
Чтобы цвет волос, красотка,
Ты не вздумала менять.
Пусть струится локон светлый,
Дарит платина удачу,
Цвет твоих прекрасных кудрей
Справится с любой задачей.
Всех белокурых красавиц поздравляю с Днем блондинки! Желаю, чтобы стереотипы вас не касались. Чтобы золото волос очаровывало и манило своими переливами и оттенками. Чтобы женское счастье отражалось в горящих глазах. Будьте вечно молоды и бесподобно красивы!
***
С Днем блондинок поздравляю,
Тебя, любимая, родная,
И в этот день тебе желаю,
Счастья без конца и края!
Пусть исполняются надежды,
И пусть сбываются мечты,
Всегда ты будешь хрупкой, нежной,
Королевой красоты!
Всех белокурых, светловолосых - девчонок, девушек, женщин и бабушек, поздравляю с Днём блондинок. Будьте очаровательными и неодолимыми, пусть ваши улыбки делают этот мир прекрасней!