В День бабушек стоит выразить благодарность и любовь к родному человеку.

День бабушек - теплая и радостная семейная дата, посвящённая нашим любимым бабушкам. Это хороший повод позвонить бабушке или зайти к ней в гости, спросить, как у неё дела и нужна ли ей помощь. Пожилым людям очень важно внимание и забота от родных.

День бабушек отмечается в мире в разные даты. Христиане чтят бабушек 26 июля, в день литургии в честь святой Анны и святого Иоакима - бабушки и дедушки Иисуса Христа. Французы поздравляют бабушек 5 марта, поляки - 21 января, а ООН отмечает Международный день пожилых людей 1 октября. В Украине День бабушек и дедушек отмечают 28 октября, а вот отдельного праздника только бабушки нет.

Ранее мы рассказывали, как красиво пожелать "С днем рождения, бабушка".

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Поздравления с Днем бабушки в стихах и прозе

В День бабушек тебе, родная,

Хочу всех благ я пожелать!

Живи легко, проблем не зная,

Здорова будь, не смей хворать!

Пускай тебе удача светит,

Как будто яркая звезда!

Нет лучше бабушки на свете,

Об этом помни ты всегда!

***

Самый добрый человек —

Это ты, моя родная.

И с Днем бабушек тебя

Я сегодня поздравляю.

Счастья я тебе желаю,

Моя милая бабуля,

И признаюсь, что на свете

Больше всех тебя люблю я.

***

Бабушка любимая,

С праздником тебя!

Ты самая красивая —

На весь мир одна!

Будь здоровой и счастливой,

Молодей, а не старей.

Пусть будет много — много силы,

Для любви твоей!

***

Моя бабуля, улыбнись,

Всегда будь счастлива, родная,

Пусть дарит радость тебе жизнь,

Здоровья крепкого желаю!

Ты круче всех бабуль на свете,

Ты окружаешь всех добром,

Об этом знают внуки, дети

И каждый, кто с тобой знаком!

***

С Днем бабушек Вас поздравляю,

И пожелать хочу добра,

Чтоб жили Вы и процветали,

Не знаю боли, бед и зла!

Чтоб от души Вы улыбались,

Здоровы были много лет,

Да просто жизнью наслаждались,

Встречая каждый день рассвет!

***

Моя бабуля дорогая,

Тебя на свете лучше нет!

Здорова будь, моя родная,

Живи счастливо до ста лет!

Тебе желаю улыбаться

И верить в лучшее всегда,

Тогда мечты начнут сбываться

Легко и просто, без труда!

***

Быть бабушкой — великая награда

Для тех, кто любит внуков и детей.

И пусть вам для себя так мало надо,

Желаем вам прекрасных новостей.

Желаем вам заботы от любимых,

Желаем вам внимания, тепла.

Пусть ваша жизнь не протекает мимо,

Желаем наслаждаться ей сполна.

***

Любимая, родная, добрая моя бабушка поздравляю с твоим днём — с днём бабушек! Желаю тебе крепкого здоровья, бодрости духа, жизненной энергии и счастливых дней. Спасибо тебе за твою любовь и ласку, за мудрые советы и безграничного терпения. Ты наша гордость и пример для подражания.

***

Сегодня, в этот прекрасный и радостный день, я хочу от всего сердца поздравить с праздником мудрости и заботы — Днем бабушек. Желаю всех самых важных вещей: здоровья, везения во всех начинаниях, радости на каждый день, любви, тепла, позитива много-много улыбок.

***

Поздравляю с Днем бабушек и пожелать хочу крепких сил, доброго и чуткого сердца, светлой надежды и большой радости, великолепного настроения и невероятной удачи. Желаю всегда оставаться самой лучшей, любящей и любимой бабушкой.

***

Поздравляю с Днём бабушек. Желаю не знать моментов грусти и печали. Желаю быть обожаемой бабулей своих чудесных внуков. Желаю крепкого здоровья, добра и счастья в жизни, радостных встреч с внуками и большой услады души!

Картинки и открытки с Днем бабушек

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