День бабушек - теплая и радостная семейная дата, посвящённая нашим любимым бабушкам. Это хороший повод позвонить бабушке или зайти к ней в гости, спросить, как у неё дела и нужна ли ей помощь. Пожилым людям очень важно внимание и забота от родных.
День бабушек отмечается в мире в разные даты. Христиане чтят бабушек 26 июля, в день литургии в честь святой Анны и святого Иоакима - бабушки и дедушки Иисуса Христа. Французы поздравляют бабушек 5 марта, поляки - 21 января, а ООН отмечает Международный день пожилых людей 1 октября. В Украине День бабушек и дедушек отмечают 28 октября, а вот отдельного праздника только бабушки нет.
Ранее мы рассказывали, как красиво пожелать "С днем рождения, бабушка".
Поздравления с Днем бабушки в стихах и прозе
В День бабушек тебе, родная,
Хочу всех благ я пожелать!
Живи легко, проблем не зная,
Здорова будь, не смей хворать!
Пускай тебе удача светит,
Как будто яркая звезда!
Нет лучше бабушки на свете,
Об этом помни ты всегда!
***
Самый добрый человек —
Это ты, моя родная.
И с Днем бабушек тебя
Я сегодня поздравляю.
Счастья я тебе желаю,
Моя милая бабуля,
И признаюсь, что на свете
Больше всех тебя люблю я.
***
Бабушка любимая,
С праздником тебя!
Ты самая красивая —
На весь мир одна!
Будь здоровой и счастливой,
Молодей, а не старей.
Пусть будет много — много силы,
Для любви твоей!
***
Моя бабуля, улыбнись,
Всегда будь счастлива, родная,
Пусть дарит радость тебе жизнь,
Здоровья крепкого желаю!
Ты круче всех бабуль на свете,
Ты окружаешь всех добром,
Об этом знают внуки, дети
И каждый, кто с тобой знаком!
***
С Днем бабушек Вас поздравляю,
И пожелать хочу добра,
Чтоб жили Вы и процветали,
Не знаю боли, бед и зла!
Чтоб от души Вы улыбались,
Здоровы были много лет,
Да просто жизнью наслаждались,
Встречая каждый день рассвет!
***
Моя бабуля дорогая,
Тебя на свете лучше нет!
Здорова будь, моя родная,
Живи счастливо до ста лет!
Тебе желаю улыбаться
И верить в лучшее всегда,
Тогда мечты начнут сбываться
Легко и просто, без труда!
***
Быть бабушкой — великая награда
Для тех, кто любит внуков и детей.
И пусть вам для себя так мало надо,
Желаем вам прекрасных новостей.
Желаем вам заботы от любимых,
Желаем вам внимания, тепла.
Пусть ваша жизнь не протекает мимо,
Желаем наслаждаться ей сполна.
***
Любимая, родная, добрая моя бабушка поздравляю с твоим днём — с днём бабушек! Желаю тебе крепкого здоровья, бодрости духа, жизненной энергии и счастливых дней. Спасибо тебе за твою любовь и ласку, за мудрые советы и безграничного терпения. Ты наша гордость и пример для подражания.
***
Сегодня, в этот прекрасный и радостный день, я хочу от всего сердца поздравить с праздником мудрости и заботы — Днем бабушек. Желаю всех самых важных вещей: здоровья, везения во всех начинаниях, радости на каждый день, любви, тепла, позитива много-много улыбок.
***
Поздравляю с Днем бабушек и пожелать хочу крепких сил, доброго и чуткого сердца, светлой надежды и большой радости, великолепного настроения и невероятной удачи. Желаю всегда оставаться самой лучшей, любящей и любимой бабушкой.
***
Поздравляю с Днём бабушек. Желаю не знать моментов грусти и печали. Желаю быть обожаемой бабулей своих чудесных внуков. Желаю крепкого здоровья, добра и счастья в жизни, радостных встреч с внуками и большой услады души!