День ангела Юлии отмечается несколько раз в году, в том числе и 31 мая.

31 мая православные отмечают день ангела Юлии в честь святой девы Юлии Коринфской. В этот день церковь вспоминает память святой девы Иулии Коринфской. Обладательницы прекрасного имени Юлия сегодня принимают поздравления от близких. Рожденную 31 мая девочку можно назвать Юлией, чтобы она прожила счастливую жизнь.

Значение имени Юлия с древнегреческого - "пушистая", "кудрявая", "июльская", "из рода Юлиев". Это очень напористая и целеустремленная девушка. Юлия умеет выслушать и утешить, но мало говорит о себе. Не любит признавать свою неправоту и ненавидит проигрывать.

С днем ангела Юлии: поздравления в стихах и прозе

Сегодня, Юля, будь счастливой,

Веселой, ласковой, красивой,

Ведь ты, родная, заслужила,

Чтоб в жизни все прекрасно было!

Пускай во всем тебе везет,

Успех тебя огромный ждет.

Хочу здоровья пожелать,

И именины отмечать!

***

Юля, поздравляю с именинами!

Я тебе желаю счастья сильного,

И любви чудесной, и здоровья,

Жить с огромной чистою любовью.

Пусть во всем всегда тебе везет,

И успех тебя не подведет.

Искренне желаю много счастья,

И любви большой и настоящей!

***

Помни, Юля, жизнь одна,

Для того она дана,

Чтоб ее достойно жить,

Чтоб родных своих любить.

Ты живи и процветай,

Все плохое забывай.

Твой день ангела пришел —

Усади гостей за стол!

***

Поздравляю, Юлия!

Радости желаю,

Теплоты, уюта,

Нежности бескрайней.

Пусть твои желания

Чаще воплощаются,

Будет процветание

И всё то, что нравится!

***

Восхитительная Юля!

Пусть глаза всегда горят,

Процветание в жизни будет,

А успехи поразят.

Шум побед чарует душу,

Ждёт везения полоса,

Чтобы радовала дружба,

Как и вера в чудеса!

***

Юленька, звезда ты наша,

С каждым годом ты всё краше.

Пусть тебе удача светит

Постоянно на планете.

Будь любимой и люби,

Сладенькой тебе судьбы.

Настроенья, позитива,

Счастья, смеха, креатива.

***

С праздником, Юлия! Пусть всё в твоей жизни будет сладко, гладко, счастливо, весело и успешно. Желаю интересных и захватывающих событий, немного волшебства и самого позитивного настроения!

***

Юлечка, от всего сердца желаю тебе много радости и счастья! Пусть каждый день будет полон везения, красочных моментов и новых возможностей! Желаю тебе всегда купаться в роскоши и жить так, как хочется! Пускай все твои желания сбываются, словно по мановению волшебной палочки!

***

Дорогая Юлечка, поздравляю тебя! Всегда оставайся такой, какая ты есть, заряжающей всех вокруг своей положительной энергией и теплом! твоя красота, обаяние и озорство делают тебя особенной! Пусть в твоей душе никогда не иссякнет источник доброты! Любви, счастья и достатка!

***

С праздником, Юлия! Пусть не будет плохих новостей, ужасных дней и неудачных попыток, а будут только самые успешные, красивые, волшебные, сказочные и счастливые дни, моменты и эмоции!

***

Юлия, с праздником! Желаю радовать и радоваться, идти вперёд с высокоподнятой головой, излучать добро и счастье, а также никогда не унывать. Пусть вселенная слышит все желания и выполняет их по щелчку пальца!

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С праздником, Юлия! Пусть все самые прекрасные и впечатляющие вещи происходят с тобой чаще, здоровье будет крепким, дружба и любовь — навеки, а самые родные и близкие всегда поддерживают, любят, ценят, помогают и просто всегда находятся рядом!

С днем ангела Юлии: картинки и открытки

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