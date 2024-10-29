29 и 30 октября поздравьте с именинами обладательниц имени Анастасия.

29 и 30 октября христиане отмечают День ангела Анастасии. В эти дни церковь чтит мученицу Анастасию Римскую, которую казнили во времена гонений на христиан.

В эти дни стоит поздравить с именинами всех близких и подруг Анастасий. А сами обладательницы этого прекрасного имени могут обратиться с молитвой к своей небесной тёзке. Она обязательно услышит их и поможет в решении проблем.

Ранее мы раскрывали значение имени Анастасия. А сегодня собрали яркие картинки и искренние пожелания, которыми можно поздравить знакомую Настю.

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Поздравления с Днем ангела Анастасии 2024

Пусть тебе Анастасия

В жизни помогает,

Утешает, коли беды,

Веру укрепляет.

Даст тебе большие силы

На дела благие,

Пусть возрадуется дух твой

В день Анастасии!

***

В день святой Анастасии,

Настенька, тебе привет.

Покровительница дарит

Много пусть счастливых лет.

Пусть ведет тебя за руку

Сквозь превратности судьбы,

Пусть сбываются желания,

Грезы сладкие твои.

***

Анастасия пусть тебя хранит,

Пусть защищает и оберегает.

Дороги все откроет пред тобой,

И все преграды в жизни убирает.

Пускай поможет узы разорвать,

Те, что мешают счастью и удаче.

Пусть бережет тебя всегда как мать,

Твой мир духовный делает богаче!

***

Желаю нежности и счастья,

Любви, надежды, теплоты.

Ты улыбайся чаще, Настя.

Пусть все исполнятся мечты!

Пусть всё легко тебе дается.

Пусть процветание растет,

Что потерялось - то вернется,

Пусть ждет удача круглый год!

***

Настя, Настенька, Настасья —

Как ласкает имя слух!

Пожелать хочу я счастья,

Чтоб не знала бед, разлук.

В День Святой Анастасии,

Что хранит тебя всегда,

Желаю быть всегда красивой,

Не знать печалей никогда!

***

С Днем Святой Анастасии

Тебя поздравить я спешу.

Да прибудет с тобой сила —

Вот, что я тебе скажу.

Помолись, она поможет

В начинаниях благих.

Просто верь, тогда ты сможешь

Любимой быть для всех родных.

***

Настенька, с Днем ангела тебя! Желаю физического и душевного здоровья, много хороших новостей и поводов для радости, семейного счастья, достижения даже самых смелых планов. И, конечно, мирного неба тебе!

***

С праздником, Анастасия! Желаю здоровья крепкого, приятных знакомств и семейного благополучия, тепла и света, радости и счастья, а также самых превосходных результатов, сюрпризов и моментов!

***

Анастасия, желаю добиваться желаемого и ценить то, что имеешь. Пусть приносит счастье в твою душу, маленькие, но очень значимые, радости. Пусть жизнь будет полна самых ярких и позитивных впечатлений. С праздником!

***

Анастасия, пусть тебе улыбаются звёзды, пусть солнце согревает теплом, а ветер приносит только перемены к лучшему. Живи и радуйся, будь всегда счастливой и жизнерадостной. С Днем ангела тебя!

***

Дорогая Настя, с Днем ангела тебя! Пусть исполняются мечты, пусть будет чудесным настроение, пусть твои глаза сияют от любви, счастья и смеха. Пусть успех окрыляет тебя, а удача сопутствует тебе во всём. Желаю интересных открытий и ярких событий!

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