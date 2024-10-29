29 и 30 октября христиане отмечают День ангела Анастасии. В эти дни церковь чтит мученицу Анастасию Римскую, которую казнили во времена гонений на христиан.
В эти дни стоит поздравить с именинами всех близких и подруг Анастасий. А сами обладательницы этого прекрасного имени могут обратиться с молитвой к своей небесной тёзке. Она обязательно услышит их и поможет в решении проблем.
Ранее мы раскрывали значение имени Анастасия. А сегодня собрали яркие картинки и искренние пожелания, которыми можно поздравить знакомую Настю.
Поздравления с Днем ангела Анастасии 2024
Пусть тебе Анастасия
В жизни помогает,
Утешает, коли беды,
Веру укрепляет.
Даст тебе большие силы
На дела благие,
Пусть возрадуется дух твой
В день Анастасии!
***
В день святой Анастасии,
Настенька, тебе привет.
Покровительница дарит
Много пусть счастливых лет.
Пусть ведет тебя за руку
Сквозь превратности судьбы,
Пусть сбываются желания,
Грезы сладкие твои.
***
Анастасия пусть тебя хранит,
Пусть защищает и оберегает.
Дороги все откроет пред тобой,
И все преграды в жизни убирает.
Пускай поможет узы разорвать,
Те, что мешают счастью и удаче.
Пусть бережет тебя всегда как мать,
Твой мир духовный делает богаче!
***
Желаю нежности и счастья,
Любви, надежды, теплоты.
Ты улыбайся чаще, Настя.
Пусть все исполнятся мечты!
Пусть всё легко тебе дается.
Пусть процветание растет,
Что потерялось - то вернется,
Пусть ждет удача круглый год!
***
Настя, Настенька, Настасья —
Как ласкает имя слух!
Пожелать хочу я счастья,
Чтоб не знала бед, разлук.
В День Святой Анастасии,
Что хранит тебя всегда,
Желаю быть всегда красивой,
Не знать печалей никогда!
***
С Днем Святой Анастасии
Тебя поздравить я спешу.
Да прибудет с тобой сила —
Вот, что я тебе скажу.
Помолись, она поможет
В начинаниях благих.
Просто верь, тогда ты сможешь
Любимой быть для всех родных.
***
Настенька, с Днем ангела тебя! Желаю физического и душевного здоровья, много хороших новостей и поводов для радости, семейного счастья, достижения даже самых смелых планов. И, конечно, мирного неба тебе!
***
С праздником, Анастасия! Желаю здоровья крепкого, приятных знакомств и семейного благополучия, тепла и света, радости и счастья, а также самых превосходных результатов, сюрпризов и моментов!
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Анастасия, желаю добиваться желаемого и ценить то, что имеешь. Пусть приносит счастье в твою душу, маленькие, но очень значимые, радости. Пусть жизнь будет полна самых ярких и позитивных впечатлений. С праздником!
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Анастасия, пусть тебе улыбаются звёзды, пусть солнце согревает теплом, а ветер приносит только перемены к лучшему. Живи и радуйся, будь всегда счастливой и жизнерадостной. С Днем ангела тебя!
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Дорогая Настя, с Днем ангела тебя! Пусть исполняются мечты, пусть будет чудесным настроение, пусть твои глаза сияют от любви, счастья и смеха. Пусть успех окрыляет тебя, а удача сопутствует тебе во всём. Желаю интересных открытий и ярких событий!