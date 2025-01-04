Именины - это особенный день в жизни верующего, когда церковь чтит память святого с таким же именем, как у нас. Считается, что святой тёзка в такой день слышит обращенные к нему молитвы.
Мы рассказали, кто отмечает День ангела 4 января и что означает каждое упомянутое имя. А также собрали открытки, которыми можно поздравить близких именинником.
У кого именины сегодня 4 января по новому стилю
Александр - от древнегреческого имени Александрос, что переводится как "людской защитник".
Аристарх - от древнегреческого Аристархос - "лучший правитель".
Артем - образовано от имени древнегреческой богини охоты Артемиды.
Архип - в переводе с древнегреческого языка - "тот, кто ладит с лошадьми".
Афанасий - происходит от греческого слова атанатос, то есть "бессмертный".
Денис - произошло от имени Диониса, древнегреческого бога вина и растительности.
Ефим - от греческого слова эутюмос, что переводится "доброжелательный", "благосклонный".
Иосиф - древнееврейское имя, которое означаете "Яхве воздаст".
Климент - образовано от римского имени Клеменс - "гуманный", "мягкосердечный".
Лука - от латинского слова lux - "свет".
Марк - образовано от латинского слова marcus - "молоток".
Николай - современная форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Остап - от греческого имени Евставий - "цветущий", "стойкий", "плодородный".
Павел - имя римского происхождения, от Паулюс - "скромный", "малый", "младший".
Прохор - образовано от греческого слова прохореуо - "управлять хором".
Родион - "житель острова Родос".
Семен - современный аналог древнееврейского Шимон - "Бог услышал".
Станислав - древнеславянское имя, которое означает "добывший славу".
Степан - форма древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
Тимофей - от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Трофим - от древнегреческого имени Трофимос - "кормилец", "воспитанник".
Филипп - образовано от древнегреческого имени Филиппос - "любит лошадей".
Яков - от древнееврейского имени Яакоб, что переводится как "держащийся за пятку".
У кого День ангела сегодня 4 января по старому стилю
Дмитрий - образовано от имени древнегреческой богини плодородия и земледелия Деметры.
Федор - украинский вариант древнего греческого имени Феодорос, что означает "дарованный Богом".
Анастасия - женская форма имени Анастасий, в переводе с древнегреческого - "воскресший".