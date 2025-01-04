4 января именины отмечают обладатели многих имен, в числе которых Анастасия, Дмитрий и Николай.

Именины - это особенный день в жизни верующего, когда церковь чтит память святого с таким же именем, как у нас. Считается, что святой тёзка в такой день слышит обращенные к нему молитвы.

Мы рассказали, кто отмечает День ангела 4 января и что означает каждое упомянутое имя. А также собрали открытки, которыми можно поздравить близких именинником.

У кого именины сегодня 4 января по новому стилю

Александр - от древнегреческого имени Александрос, что переводится как "людской защитник".

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Аристарх - от древнегреческого Аристархос - "лучший правитель".

Артем - образовано от имени древнегреческой богини охоты Артемиды.

Архип - в переводе с древнегреческого языка - "тот, кто ладит с лошадьми".

Афанасий - происходит от греческого слова атанатос, то есть "бессмертный".

Денис - произошло от имени Диониса, древнегреческого бога вина и растительности.

Ефим - от греческого слова эутюмос, что переводится "доброжелательный", "благосклонный".

Иосиф - древнееврейское имя, которое означаете "Яхве воздаст".

Климент - образовано от римского имени Клеменс - "гуманный", "мягкосердечный".

Лука - от латинского слова lux - "свет".

Марк - образовано от латинского слова marcus - "молоток".

Николай - современная форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Остап - от греческого имени Евставий - "цветущий", "стойкий", "плодородный".

Павел - имя римского происхождения, от Паулюс - "скромный", "малый", "младший".

Прохор - образовано от греческого слова прохореуо - "управлять хором".

Родион - "житель острова Родос".

Семен - современный аналог древнееврейского Шимон - "Бог услышал".

Станислав - древнеславянское имя, которое означает "добывший славу".

Степан - форма древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

Тимофей - от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Трофим - от древнегреческого имени Трофимос - "кормилец", "воспитанник".

Филипп - образовано от древнегреческого имени Филиппос - "любит лошадей".

Яков - от древнееврейского имени Яакоб, что переводится как "держащийся за пятку".

У кого День ангела сегодня 4 января по старому стилю

Дмитрий - образовано от имени древнегреческой богини плодородия и земледелия Деметры.

Федор - украинский вариант древнего греческого имени Феодорос, что означает "дарованный Богом".

Анастасия - женская форма имени Анастасий, в переводе с древнегреческого - "воскресший".

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