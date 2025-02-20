Именины сегодня у Давида, Антона и Льва.

День ангела - это чудесный и теплый праздник православных христиан. Обычно он приходится на день памяти того святого, который является небесным покровителем конкретного человека.

Именины по православному календарю нового стиля

Антон - это сильные, активные и простые мужчины. Они часто в центре внимания, имеют легкий характер.

Афанасий - искренний альтруист, который хочет приносить пользу миру. Он очень независим и ценит свою свободу.

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Василий - это бескорыстные, уравновешенные мужчины с аналитическим складом ума, привлекательные и властные.

Давид - носитель этого имени уравновешенный, невозмутимый и эгоистичный. Он также общительный, решительный и упрямый.

Денис - этот мужчина склонен к фантазиям и лжив. Ему легко верят окружающие и в результате это приводит к разочарованиям.

Иван - противоречивый, отчасти наивный человек. Лень ему не знакома, он просчитывает каждый свой шаг.

Игнат - носители этого имени страстные, непостоянные, но с возрастом приобретают благоразумие. Они достойно переживают потери и считают их жизненными уроками.

Лев - эти мужчины толерантны, дипломатичны, гибкие и мягкие. Они спокойны, уравновешены и даже несколько флегматичны.

Леонтий - педантичные, настойчивые и упорные мужчины. Они очень старательны и всегда четко следуют своим планам.

Лука - значение имени "озаренный". В детстве его представителей часто обижают, но со временем они учатся себя защищать. Это очень творческие люди, которые имеют мало друзей и предпочитают семью.

Николай - носители этого имени энергичны, надменны, склонны к самоанализу. Они жестко реагируют на ложь и несправедливость.

Савва - эти мужчины вспыльчивые, добродушные, а вместо вечеринок всегда выберут хорошую книгу. Они очень уравновешены, но не идут на компромиссы.

Сергей - утонченный мужчина, который переживает за окружающих, упорный и мужественный. Он хитрый и жизнерадостный.

Теодор - мужчины с этим именем любят заниматься развитием и самосовершенствованием. Они открыто демонстрируют свои чувства, но иногда замыкаются в поиске внутреннего равновесия.

Тихон - спокойные и неприхотливые мужчины. Они начитанные, самодостаточные и не зависят от окружающих. Они не поддаются эмоциям и избегают суеты.

Федор - представители этого имени добродушные, приятные, ответственные и не накапливают обид.

Филипп - это своенравный, напористый и самоуверенный человек, который стремится достигать желаемого любым способом.

Фома - тактичные, любознательные люди, которые часто недооценивают свои способности из-за застенчивости.

Ян - позитивный, интеллигентный человек, который не дает себя в обиду. Он сдержанный, взвешенный и образованный.

Ярослав - самовлюбленный, эгоистичный и чувствительный человек. Носитель этого имени бывает также жестоким и мстительным.

День ангела 20 февраля по календарю старого стиля

По старому православному календарю именины сегодня празднуют всего несколько человек.

Александр - упорный, честный и веселый человек, настоящий лидер с острым умом. Он душевный и благородный.

Алексей - очень активный человек, склонный к неразумным поступкам. Он чрезмерно мягкий, но инициативный.

Петр - волевой и сильный человек, который смело идет к достижению своих целей. Его недостатки - это тщеславие и гордость.

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