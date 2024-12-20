Днем ангела или именинами называют дату, когда церковь чествует память святого с таким же именем, как у нас. Верующие родители часто выбирают имя для новорожденного ребенка из списка церковных именин в дату рождения малыша.
Мы рассказали, у кого именины сегодня 20 декабря по новому и старому церковному стилю. А также назвали значение имени каждого именинника и собрали красивые поздравления с Днем ангела в картинках.
У кого День ангела 20 декабря по новому стилю
Антон - произошло от древнегреческого слова антао "соперник", "боец".
Даниил - от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Иван, Ян - имя древнееврейского происхождения, которое означает "Господь милостивый", "помилованный Богом".
Игнат - образовано от латинского слова ignis - "огонь".
У кого именины 20 декабря по старому календарю
Антон - от древнегреческого слова антао "соперник", "боец".
Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Григорий - образовано от древнегреческого слова григорео, то есть "не спать", "быть бдительным".
Иван - имя древнееврейского происхождения, которое означает "Господь милостивый", "помилованный Богом".
Игнат - образовано от латинского слова ignis - "огонь".
Лев - имя греческого происхождения, образованное в честь одноименного животного.
Михаил - произошло от древнееврейского имени Михаэль, что означает "никто не равен Богу".
Никифор - в переводе с греческого языка - "несет победу".
Нил - в честь одноименной реки в Африке.
Павел - современная форма древнеримского имени Паулюс - "младший", "скромный".
Петр - украинский вариант древнегреческого имени Петрос, то есть "надежный, как камень".
Сергей - произошло от древнеримского имени Сергиус - "знатный", "высокорожденный".