20 декабря свои именины отмечают обладатели нескольких мужских имён.

Днем ангела или именинами называют дату, когда церковь чествует память святого с таким же именем, как у нас. Верующие родители часто выбирают имя для новорожденного ребенка из списка церковных именин в дату рождения малыша.

Мы рассказали, у кого именины сегодня 20 декабря по новому и старому церковному стилю. А также назвали значение имени каждого именинника и собрали красивые поздравления с Днем ангела в картинках.

У кого День ангела 20 декабря по новому стилю

Антон - произошло от древнегреческого слова антао "соперник", "боец".

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Даниил - от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Иван, Ян - имя древнееврейского происхождения, которое означает "Господь милостивый", "помилованный Богом".

Игнат - образовано от латинского слова ignis - "огонь".

У кого именины 20 декабря по старому календарю

Антон - от древнегреческого слова антао "соперник", "боец".

Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Григорий - образовано от древнегреческого слова григорео, то есть "не спать", "быть бдительным".

Иван - имя древнееврейского происхождения, которое означает "Господь милостивый", "помилованный Богом".

Игнат - образовано от латинского слова ignis - "огонь".

Лев - имя греческого происхождения, образованное в честь одноименного животного.

Михаил - произошло от древнееврейского имени Михаэль, что означает "никто не равен Богу".

Никифор - в переводе с греческого языка - "несет победу".

Нил - в честь одноименной реки в Африке.

Павел - современная форма древнеримского имени Паулюс - "младший", "скромный".

Петр - украинский вариант древнегреческого имени Петрос, то есть "надежный, как камень".

Сергей - произошло от древнеримского имени Сергиус - "знатный", "высокорожденный".

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