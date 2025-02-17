Среди именинников Анна, Мария, Николай и другие.

День ангела 17 февраля празднует огромное количество людей. Стоит проверить список ниже, чтоб не пропустить праздник своих близких и вовремя их поздравить. УНИАН подготовил для них красивые открытки.

У кого именины сегодня - старый православный календарь

Анна (также по старому стилю) - это восприимчивая, ласковая женщина, которая ведет за собой более слабых людей. Она следует своей жизненной позиции с преданностью и без компромиссов.

Марианна - романтичные, очаровательные женщины, которые наделены аналитическим умом и трезвым взглядом на мир. Они везде добиваются успеха и при этом легко находят друзей.

Видео дня

Мария - эта женщина не может остаться равнодушной к чужому горю, а потому всегда помогает окружающим. Она очень теплый и светлый человек.

Михаил (также по старому стилю) - любознательный, сообразительный человек, который шагает по жизни с юмором и осторожностью, чтобы не накапливать врагов.

Николай (также по старому стилю) - эти мужчины привлекательные собеседники, которые выступают против несправедливости и остро на нее реагируют. Они известны своей непоколебимостью, полны энергией и добрые.

Павел - это отзывчивые, надежные мужчины с гармоничным характером. В них сочетается мощный ум и прекрасный моральный компас.

Пульхерия - значение имени римского происхождения "красивая". Это коммуникабельные, позитивные женщины, которые редко демонстрируют импульсивное поведение, зато всегда приходят на помощь близким.

Роман - оптимистичный, веселый мужчина, из которого получается отличный друг. Он отличается природным обаянием и общительностью.

Теодор - этот мужчина активно соблазняет женщин и любит заводить романы. При этом он уделяет много внимания саморазвитию, часто демонстрирует свои чувства, но иногда замыкается в себе.

Федор (также по старому стилю) - эти мужчины напористые, основательные и честные. Могут похвастаться надежностью и педантичностью.

Кого поздравляем с Днем ангела по старому стилю

Также именины празднуют люди из списка ниже.

Андрей - это независимый и гордый мужчина, настоящий джентельмен, но практичный, хитрый и расчетливый. Он не боится рисковать и пробовать новое.

Аркадий - мужчины с этим именем энергичные, уверенные в себе и любознательные. Они любят спорт и за жизнь могут выучить несколько языков.

Борис - упрямый, сильный человек, который иногда имеет деспотичный характер. У него сильная энергетика, которая позволяет легко подавлять более слабого оппонента.

Василий - эти мужчины имеют собственное мнение относительно всего. Они любознательны, любят все новое и уверены в своих силах.

Георгий - представители этого имени дорожат дружбой и верно хранят секреты близких. Они мечтательны, спокойны и высокомерны.

Дмитрий - авантюрные, дипломатичные и практичные мужчины, которые демонстрируют гибкость в конфликтных ситуациях. Не умеют достигать цели маленькими шагами.

Иван - это волевые, отзывчивые и вспыльчивые мужчины, которые ценят друзей. Они достигают успеха в жизни, хоть и не сразу.

Екатерина - честолюбивая, самостоятельная женщина, которая часто копается в себе в поиске недостатков. Она имеет богатое воображение и хорошую женскую интуицию.

Кирилл - мужчина с мощной силой воли, настойчивый и объективный. Он очень самолюбивый и окружает себя обычно полезными людьми.

Александр - представитель этого имени любит гостей и заводит много друзей. Он умеет видеть чужие переживания и всегда приходит на помощь. Умеет балансировать дружбу и отношения.

Алексей - инициативный только если выбрал любимое дело, а во всех остальных случаях еще тот бездельник. Он углублен в себя, склонен к фантазиям, но преданный друг.

Петр - застенчивый, правильный человек, желающий признания со стороны окружающих. В то же время он сильный и веселый.

Сергей - это непростой человек с которым трудно ужиться - он склонен к непредсказуемым действиям и часто обижает окружающих. Он не ориентируется на мораль и нормы общества.

Юрий - спокойные, молчаливые и изобретательные мужчины, которые имеют много интересов и коммуникабельны.

Вас также могут заинтересовать новости: