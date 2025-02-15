Именинники сегодня Иван, Михаил и другие.

День ангела 15 февраля отмечают разные мужчины и женщины. Именинникам можно отправить открытку с искренними пожеланиями. Если же этот теплый праздник касается вас, то стоит помолиться или сходить в храм.

Именины сегодня по календарю старого стиля

Иван - умеет прощать, не любит подчиняться и стремится к независимости. Этот мужчина хитрый справедливый и может быть непредсказуемым в гневе. Не может самоутвердиться из-за своих страхов.

Михаил - это справедливые и добрые мужчины, которые никогда не оставляют близких в беде. Они очень хорошие друзья, помощники и просто замечательные люди. Легко обижаются и впадают в депрессию.

Видео дня

Николай - мужчины с этим именем застенчивые, красноречивые и обаятельные. Они очень требовательны к людям, но сами также целеустремленные, трудолюбивые и справедливые.

Алексей - преданный, любознательный человек с хорошей памятью. Он инициативный, но можно быть слишком мягким и несколько растерянным.

Павел - носитель этого имени добрый, общительный и имеет значительный интеллект в сочетании с высокой нравственностью. С ним приятно общаться, но с возрастом он может стать меркантильным, что накладывает свой отпечаток.

Петр - этот человек упорный, трудолюбивый, имеет чрезмерную тягу к власти и материальному достатку. В то же время он приветливый, щедрый и честный.

Семен - самодостаточный, общительный человек, который имеет мало друзей, но окружает себя надежными и сильными людьми. Он справедлив и никогда не обманывает ради выгоды.

София - значение имени с греческого "мудрость". Имеет богатый внутренний мир, тщательно выбирает друзей и легко решает любые проблемы. Ее близкие могут быть уверены, что их всегда послушают и дадут хороший совет.

Кто именинник по старому календарю

По старому стилю именины 12 января празднует только один человек.

Василий - эти мужчины просты в общении и легко идут на контакт. Они доброжелательны, не терпят грубости и несправедливости.

Вас также могут заинтересовать новости: