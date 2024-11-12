Именины или День ангела - это дата церковного календаря, посвященная памяти определенным святым. Этот праздник отмечают все обладатели имени святого. Главными именинами считаются те, которые ближе всего к дате рождения. Верующие родители стараются выбрать имя для ребенка из списка именин за день, когда родился малыш.
Мы рассказали, у кого день ангела 12 ноября по новому и старому православному календарю, и как назвать рожденного сегодня ребенка для счастливой судьбы. А также назвали значение каждого имени.
У кого день ангела 12 ноября по новому стилю
Александр - от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник". Обладатель этого имени кажется скрытым и хладнокровным, но в глубине его души бушует буря эмоций.
Афанасий - от древнегреческого слова атанатос - "бессмертный". Это уверенный в себе и энергичный мужчина, который больше любит говорить, чем слушать.
Борис - современная форма старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе". Его характер соответствует имени - Борис никогда не сдается и проявляет упорство в достижении цели.
Владимир - древнерусское имя, которое означает "повелитель мира". Владимир - заботливый и душевный мужчина, который может становиться жестким для защиты близких.
Даниил - произошло от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья". У обладателей этого имени смелый и азартный характер, они склонны к необдуманным поступкам.
Дмитрий - произошло от имени древнегреческой богини плодородия и земледелия Деметры. Этот мужчина добрый и талантливый, но ему не хватает уверенности в себе.
Иван - от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом". Это обаятельный и мудрый мужчина, который дает отличные советы.
Константин - образовано от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий". По характеру он упорный, трудолюбивый и терпеливый.
Лев - в переводе с греческого - "лев". Это креативный и творческий человек с нестандартным мышлением.
Матвей - от древнееврейского имени Матфей, что означает "дарованный Богом", "Божий человек". Это прирожденный лидер, который уверенно идет к цели и вдохновляет близких на новые свершения.
Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Этот мужчина хорошо понимает чужие эмоции и отличается чуткостью.
Степан - образовано от древнегреческого имени Стефанос, что переводится как "венок", "венец", "корона". Это оптимистичный и жизнерадостный человек со множеством друзей.
Федор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога". Фёдор талантливый и работящий, но быстро теряет интерес к однообразной работе.
У кого День ангела 12 ноября по старому стилю
Александр - от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".
Артем - образовано от имени древнегреческой богини охоты Артемиды. Этот мужчина кажется загадочным и скрытным, но в его глазах читается глубокое понимание мира.
Герман - от латинского слова germanus, что переводится как "родной", "братский", "настоящий". Его терпеливость, надежность и преданность ценят близкие.
Иосиф - происходит от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст". Он имеет развитую интуицию и тонко чувствует чужие эмоции.
Леонид - от древнегреческого имени Леонидас - "сын льва. Это мужественный и спокойный мужчина, который не любит конфликты и пустые разговоры.
Макар - образовано от древнегреческого макариос - "благословенный", "счастливый". Макар остроумный и обаятельный, в любой компании он становится главной звездой.
Максим - форма древнеримского имени Maximus - "величайший". Этот мужчина очень требовательный к себе и удовлетворяется только идеальным результатом.
Марк - происходит от латинского слова marcus - "молоток", и от французского marquis - "маркиз". Этот мужчина спокойный и начитанный, он ценит уединение.
Матвей - от древнееврейского имени Матфей, что означает "дарованный Богом", "Божий человек".
Петр - современная форма древнегреческого имени Петрос - "надежный", "твердый", "камень". Обладатель этого имени упрямый и настойчивый, может учиться только на собственных ошибках.
Семен - от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал". Семен не обладает врожденным талантом, но добивается успеха благодаря упорству.
Степан - от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
Анастасия - женская форма древнегречского имени Анастасиос - "воскресшая". Эта женщина любит пробовать новое и выходить за привычные рамки, а трудности её не пугают.
Елена, Илона - от древнегреческого имени Хелене - "факел", "светоч", "светлая". У обладательниц этого имени нестандартное мышление, они не боятся отличаться от толпы.