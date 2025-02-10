Именины сегодня у Антона, Валентины, Галины и многих других.

День ангела отмечают сейчас, чтоб отдать дань уважения своим святым тезкам, а также поздравить носителей конкретных имен. Этот духовный праздник отмечают православные христиане по всему миру. УНИАН подобрал красивые открытки для поздравления, а также трактовку имен этих людей. Как известно, раньше День ангела использовали как повод, чтоб дать ребенку имя.

У кого именины сегодня - календарь нового стиля

Антон - умный, привлекательный и творческий человек. Он имеет хорошую интуицию, очень преданный, но склонен впадать в крайности.

Аркадий - эти мужчины любознательны, энергичны, жизнерадостны и остроумны. Они также прямолинейны и справедливы.

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Валентина - женщины с этим именем добрые, дружелюбные и заботливые. У них практический ум и зажигательный, азартный характер.

Василий - это величественные мужчины у которых широкий кругозор. Они радостные, веселые и светлые люди.

Галина - эта женщина имеет твердый и настойчивый характер. Она оптимистична, не спешит раскрываться перед малознакомыми людьми.

Анна - она талантливая и артистичная. У нее обостренное чувство справедливости и дипломатичный подход к обстоятельствам.

Геннадий - с детства они умеют ко всему приспосабливаться. К жизни относятся оптимистично и охотно берутся за все дела.

Григорий - этот человек способен достигать вершин, однако даже во взрослом возрасте имеет проблемы с управлением эмоциями и здравомыслящей оценкой действительности.

Иван - чрезмерно доверяет окружающим, обдумывает каждый шаг, но склонен к гневу и непредсказуемым поступкам в нем.

Именины 10 февраля по старому календарю

Владимир - имеет богатую фантазию и значительную артистичность. В то же время к делам он относится старательно. Этого мужчину невозможно вывести из себя и спровоцировать на конфликт.

Георгий - это имя пришло к нам из Древней Греции. Значение имени этого мужчины "земледелец". В жизни это порядочный, добрый и умный человек. Однако Георгий часто живет в своих иллюзиях и честолюбив.

Ольга - женщина с противоречивым, тяжелым и сильным характером. Она очень умная, решительная, но иногда грубая и ранимая.

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