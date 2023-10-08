9 октября по новому церковному календарю вспоминают апостола Иакова Алфеева. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.
- 9 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю
- Приметы на 9 октября
- Что нельзя делать 9 октября
- Что можно делать 9 октября
- 9 октября - именины сегодня
9 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю
9 октября (22 октября по юлианскому календарю) - день памяти апостола Иакова Алфеева. Об апостоле известно немного. Иаков жил в I веке, был братом апостола и евангелиста Матфея и одним из апостолов Христа.
В ученики Иакова призвал сам Иисус, апостол проповедовал христианскую веру в Иудее, Греции, Едессе, Газе и Южной Палестине. Пострадал апостол Иаков за свою веру: его распяли на кресте на границе Египта и Палестины.
Церковный праздник 9 октября по старому стилю - день памяти святого Иоанна Богослова, одного из 12 апостолов и автора Евангелия от Иоанна. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 26 сентября.
Приметы на 9 октября
Приметы дня говорят о том, какой будет погода и когда начнется зима:
- вечернее небо в розовом цвете - погода будет хорошая;
- первый снег пошел - начинается настоящая зима;
- вишня сбросила листья - считай, зима уже пришла;
- дождь со снегом пошел - в январе будет оттепель;
- яркие звезды - будет потепление, тусклые - к снегопаду.
В народном календаре 9 октября - праздник Яков Дровопилец, или Яков Студеный. В этот день принято заготавливать дрова.
Что нельзя делать 9 октября
Что сегодня нельзя делать:
- ругаться и выяснять отношения с близкими;
- вспоминать о плохом;
- ремонтировать одежду или обувь - можно сильно пораниться;
- начинать новые дела;
- рассказывать сны - хорошие не сбудутся, а плохие - наоборот.
Один из запретов дня, который многим нравится: нельзя в гостях отказываться садиться за стол, иначе хозяева лишатся благополучия, а гостя будут преследовать неудачи.
Что можно делать 9 октября
Святого Иакова и других апостолов Иисуса Христа молят о помощи и совете в разных делах. В этот день следует хорошо поработать, можно идти в лес за грибами - там можно найти опята, сыроежки, белые грибы.
В старину в этот день на мельницах обдирали просо, овес, ячмень, мололи пшеницу на крупу, а после готовили кашу из нового урожая. Поэтому 9 октября - это День первой каши. Все, кто попробует кашу, будут здоровыми весь год.
9 октября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Яков, Максим, Константин, Ефим, Петр.
Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.