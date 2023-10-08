Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

9 октября по новому церковному календарю вспоминают апостола Иакова Алфеева. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

9 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

9 октября (22 октября по юлианскому календарю) - день памяти апостола Иакова Алфеева. Об апостоле известно немного. Иаков жил в I веке, был братом апостола и евангелиста Матфея и одним из апостолов Христа.

В ученики Иакова призвал сам Иисус, апостол проповедовал христианскую веру в Иудее, Греции, Едессе, Газе и Южной Палестине. Пострадал апостол Иаков за свою веру: его распяли на кресте на границе Египта и Палестины.

Видео дня

Церковный праздник 9 октября по старому стилю - день памяти святого Иоанна Богослова, одного из 12 апостолов и автора Евангелия от Иоанна. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 26 сентября.

Приметы на 9 октября

Приметы дня говорят о том, какой будет погода и когда начнется зима:

вечернее небо в розовом цвете - погода будет хорошая;

первый снег пошел - начинается настоящая зима;

вишня сбросила листья - считай, зима уже пришла;

дождь со снегом пошел - в январе будет оттепель;

яркие звезды - будет потепление, тусклые - к снегопаду.

В народном календаре 9 октября - праздник Яков Дровопилец, или Яков Студеный. В этот день принято заготавливать дрова.

Что нельзя делать 9 октября

Что сегодня нельзя делать:

ругаться и выяснять отношения с близкими;

вспоминать о плохом;

ремонтировать одежду или обувь - можно сильно пораниться;

начинать новые дела;

рассказывать сны - хорошие не сбудутся, а плохие - наоборот.

Один из запретов дня, который многим нравится: нельзя в гостях отказываться садиться за стол, иначе хозяева лишатся благополучия, а гостя будут преследовать неудачи.

Что можно делать 9 октября

Святого Иакова и других апостолов Иисуса Христа молят о помощи и совете в разных делах. В этот день следует хорошо поработать, можно идти в лес за грибами - там можно найти опята, сыроежки, белые грибы.

В старину в этот день на мельницах обдирали просо, овес, ячмень, мололи пшеницу на крупу, а после готовили кашу из нового урожая. Поэтому 9 октября - это День первой каши. Все, кто попробует кашу, будут здоровыми весь год.

9 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Яков, Максим, Константин, Ефим, Петр.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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