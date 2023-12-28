Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

29 декабря по новому церковному календарю православные вспоминают 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме. В народе день называется "Страшным". Рассказываем о его традициях, народных приметах и что отмечают в церкви 29 декабря по старому стилю.

29 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

29 декабря (11 января по старому стилю) - день памяти 14 тысяч младенцев, которых убили в Вифлееме.

По библейской истории, пророчества и волхвы предсказали царю Ироду скорое пришествие Царя Иудейского. Но Ирод все-таки решил обмануть судьбу и приказал убить всех родившихся малышей мужского пола - таким образом погибли 14 тыс. младенцев.

Видео дня

Существует менние, что эта цифра завышена, но если учесть, что на тот момент в стране происходила перепись населения, то в городе Вифлеем находилось очень много людей, а с ними - и детей. Царь Ирод надеялся, что убив всех младенцев, он останется у власти. Но он просчитался: Ангел предупредил Иосифа и Анну, и они с Иисусом бежали в Египет. Малыши, которые погибли, стади первыми мучениками за Христа, а сам день стали называть "Страшным".

Праздник 29 декабря по старому стилю - день памяти святого Аггея, одного из двенадцати малых пророков. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 16 декабря.

О чем говорят приметы на 29 декабря

Приметы погоды указывают на то, холодно или тепло будет в ближайшее время и какой будет весна:

сильный мороз в этот день - холода продлятся до весны;

какая погода стоит - такой и апрель будет;

инея много на деревьях - к теплу.

В народном календаре 29 декабря - праздник, которого очень боялись и называли Страшный день. Считается, что в это время везде и всюду гуляет нечисть. По приметам сны, которые снятся в ночь на 29 декабря - вещие.

Что нельзя делать 29 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ругаться;

жаловаться на судьбу;

отказывать в милостыне;

участвовать в каких-либо конфликтах.

По народным приметам, не следует в этот день оставлять детей без присмотра, чтобы никто не навредил им, и пускать в дом малознакомых людей - в их облике может быть нечистая.

Что можно делать 29 декабря

Главной защитой от зла в это время считаются молитвы - в старину люди читали их и успокаивались. День следует посвятить дому и близким. Таже был обычай сжигать старые вещи - считалось, что таким образом можно отвадить от дома несчастье.

29 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Наталья, Анна, Варвара, Марк, Иван, Георгий.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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