Всего таких знака Зодиака четыре.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака быстро отходят от расставания с возлюбленными.

Об этом сообщает "Клубер".

Читайте такжеНазваны ошибки в отношениях, которые совершают разные знаки Зодиака

Овен

Они очень тяжело привязываются к людям, поэтому с легкостью их отпускают. При этом они очень быстро находят замену экс-возлюбленным.

Стрелец

Это те люди, которые после расставания начинают что-то в себе менять. Они могут сразу удариться в работу, спорт и изменить привычный образ жизни.

Лев

Львы немного сложнее переносят расставание. При этом они практически сразу идут на встречу к новым свершениям.

Водолей

Разбитое сердце - это не повод для них сидеть и страдать. Как правило, эти люди всегда ищут что-то новое в каждой сфере своей жизни.

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Автор: Диана Могилевич