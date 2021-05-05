Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака быстро отходят от расставания с возлюбленными.
Об этом сообщает "Клубер".
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Овен
Они очень тяжело привязываются к людям, поэтому с легкостью их отпускают. При этом они очень быстро находят замену экс-возлюбленным.
Стрелец
Это те люди, которые после расставания начинают что-то в себе менять. Они могут сразу удариться в работу, спорт и изменить привычный образ жизни.
Лев
Львы немного сложнее переносят расставание. При этом они практически сразу идут на встречу к новым свершениям.
Водолей
Разбитое сердце - это не повод для них сидеть и страдать. Как правило, эти люди всегда ищут что-то новое в каждой сфере своей жизни.
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